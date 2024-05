Louisiana (ots) -"Louisiana ist ein Paradies für Vogelbeobachter", weiß Billy Nungesser, Vizegouverneur des Pelican States. Nun stellte der Politiker zusammen mit dem Louisiana Office of Tourism (LOT) die Website BirdingLouisiana.com (http://birdinglouisiana.com/) vor. Ein Leitfaden für Vogelbeobachtungen an 256 einzigartigen Orten im Pelican State.Louisiana liegt an einer der Hauptzugrouten für nordamerikanische Vögel - dem Mississippi Flyway - und bietet die Möglichkeit, mehr als 470 einzigartige Vogelarten zu beobachten. Wo genau, diese Frage finden Naturliebhaber ab sofort auf der neuen Website BirdingLouisiana.com (http://birdinglouisiana.com/) beantwortet.Für die Erstellung der Website, inklusive ihrer fachkundigen Inhalte, hat das LOT ein Team von Vogelbeobachtungsexperten aus Louisiana zusammengestellt, die vor Ort recherchiert haben. Darüber hinaus konnte die Öffentlichkeit Standorte nominieren. Am Ende der Prüfungen schafften es 256 einzigartige Orte in ganz Louisiana auf die neue Website.BirdingLouisiana.com präsentiert sich ADA-konform, interaktiv, farbenfroh, lebendig und gliedert den Bundesstaat in sechs Regionen, die Vogelbeobachter zu Erkundungstouren inspirieren sollen. Neben der Information, wo welche Vogelarten wo zu sehen sind - die passenden Stimmbeispiele inklusive - bietet die Seite nützliche Tipps zu anderen Freizeitmöglichkeiten in der Umgebung, wie z. B. Paddeln oder Angeln.Outdoor-Aktivitäten haben sich zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor für Louisiana. Nach Angaben des Bureau of Economic Analysis erwirtschaftete dieses Freitzeit-Segment im Jahr 2022 ein Bruttoinlandsprodukt von 7,9 Milliarden Dollar. Dies entspricht einem Anstieg von 18,9% gegenüber 2021. Darüber hinaus waren im Jahr 2022 beachtliche 57.580 Arbeitsplätze in der Freizeitwirtschaft angesiedelt."Jetzt ist der ideale Zeitpunkt für den Start dieser wunderbaren Website", sagte der stellvertretende Minister für Tourismus Doug Bourgeois. "Da das Interesse an der Vogelbeobachtung zunimmt, können wir den Besuchern diese von Experten kuratierten Inhalte als Leitfaden für die Erkundung der Natur Louisianas in jedem Winkel des Staates anbieten."Auf BirdingLouisiana.com (http://birdinglouisiana.com/) finden Vogelbegeisterte ab sofort alle Möglichkeiten für Beobachtungen in Louisiana auf einen Blick.Über LouisianaLouisiana gilt mit seinen einzigartigen Landschaften und dem bunten Mix der Kulturen als einer der vielfältigsten Staaten der USA. Auf seine Besucher warten atemberaubende Sumpflandschaften, historische Plantagen und Herrenhäuser, lebendige Städte, kulinarische Köstlichkeiten sowie der ganze Charme und die Gastfreundschaft der Südstaaten. Bedingt durch seine bewegte Geschichte, vereint der Pelican State heute das Beste aus zahlreichen Kulturen der Welt.Pressekontakt:Louisiana Office of Tourismc/o Wiechmann Tourism Service GmbHBornheimer Landwehr 3360385 Frankfurt am MainTelefon: +49 (0) 69 25538 210 | Fax: +49 (0) 69 25538 100E-Mail: info@neworleans.de | presse@wiechmann.deWeb: www.neworleans.de und www.explorelouisiana.comOriginal-Content von: Louisiana Office of Tourism, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175001/5788800