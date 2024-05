München (ots) -Am 23. Oktober 2024 findet in München wieder die Verleihung des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" statt. Und der renommierte Preis freut sich in diesem Jahr über Zuwachs: Der Entertainment Dienst Netflix ist erstmals als Träger dabei und ergänzt die bisherigen Unterstützer, die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM), den Bayerischen Rundfunk (BR), Prime Video, RTL Deutschland, die Seven.One Entertainment Group GmbH, Sky Deutschland und das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) / 3sat. Gefördert wird der Preis von der Bayerischen Staatskanzlei.Katja Hofem, Vice President Content DACH bei Netflix: "Wir wollen unsere Mitglieder mit einzigartigen Geschichten begeistern - aus Deutschland und der ganzen Welt. Bayern ist als starker Film- und Fernsehstandort für unsere Investitionen in deutsche Inhalte von besonderer Bedeutung. Daher freuen wir uns als langjähriger Partner der lokalen Kreativbranche umso mehr, den Blauen Panther und damit die Anerkennung von einzigartigen deutschsprachigen Produktionen zu unterstützen."Bayerns Medienminister Dr. Florian Herrmann: "Wir freuen uns sehr, dass Netflix als einer der weltweit größten Entertainment Dienste ab diesem Jahr Teil unseres Blauen Panther Teams wird. Das ist ein starkes Bekenntnis zum Medienstandort Bayern. Unser hochkarätiger Trägerkreis zeigt die große Bedeutung des 'Blauer Panther - TV & Streaming Award' für die Film- und Medienbranche."Über den "Blauer Panther - TV & Streaming Award"Seit 1989 als Bayerischer Fernsehpreis verliehen, präsentiert sich die renommierte Auszeichnung seit 2022 als "Blauer Panther - TV & Streaming Award" mit einer neuen inhaltlichen und modernen Ausrichtung. Neben TV- können auch Produktionen für Streaminganbieter oder Web-Creator-Formate für Social Media-Plattformen ausgezeichnet werden. Die Preisverleihung wird von der Medien.Bayern GmbH veranstaltet und von LEONINE Studios und deren Produktionsunternehmen i&u TV produziert und findet im Rahmen der MEDIENTAGE MÜNCHEN (23. - 25. Oktober 2024) statt.Über NetflixNetflix ist mit 270 Millionen zahlenden Mitgliedern in über 190 Ländern einer der größten Entertainment-Dienste weltweit und bietet Zugriff auf eine große Auswahl vielfältiger Serien, Filme, Dokumentationen, Reality- und Comedy-Formate sowie Mobile Games in zahlreichen Sprachen. Mitglieder können die Wiedergabe der Inhalte jederzeit und überall unbegrenzt starten, unterbrechen und fortsetzen sowie ihr Abo zu jedem Zeitpunkt ändern.Der "Blauer Panther - TV & Streaming Award" auf Social Media:Instagram: https://www.instagram.com/blauerpanther_award/LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/blauerpanther-award/about/Threads: https://www.threads.net/@blauerpanther_award (https://www.threads.net/@blauerpanther_award)TikTok: https://www.tiktok.com/@blauerpanther_award?_t=8kQNBXUlzdp&_r=1YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCRm86s5yJBMLhWR9xTe1VtAPressekontakt:Fink-Wuest Kommunikation GmbHPetra Fink-WuestTel: 089-890649112pfw@fink-wuest-kommunikation.deOriginal-Content von: Blauer Panther - TV & Streaming Award, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164525/5788797