Vancouver; BC - 28. Mai 2024 - Spanish Mountain Gold Ltd. ("Spanish Mountain Gold" oder das "Unternehmen") (TSX-V: SPA - WKN: A0YJQF) freut sich bekannt zu geben, dass es beabsichtigt, eine nicht vermittelte Privatplatzierung von Flow-Through-Einheiten ("FT-Einheiten") in Höhe von 1.874.000 $ zu 0,24 $ pro FT-Einheit und von Einheiten ("Einheiten") in Höhe von 1.513.000 $ zu 0,21 $ pro Einheit mit einem Gesamterlös von bis zu 3.387.000 $ durchzuführen.

Der Erlös des Angebots wird für Explorations- und Erschließungsarbeiten auf dem unternehmenseigenen Goldprojekt Spanish Mountain im Cariboo Gold Corridor in British Columbia sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet werden.

Jede FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens, die als "Flow-Through-Aktie" (gemäß der Definition in § 66(15) des kanadischen Einkommenssteuergesetzes) gilt, und einem halben Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie, der ebenfalls als "Flow-Through-Aktie" eingestuft wird. Jeder ganze Warrant (ein "Warrant") berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer (nicht als Flow-Through-Aktie eingestuften) Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von $ 0,25 pro Aktie innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten, wobei der Warrant früher abläuft, wenn der zehntägige volumengewichtete Durchschnittspreis $ 0,30 pro Aktie überschreitet.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einer Hälfte eines Warrants.

Die FT-Einheiten und Einheiten unterliegen einer viermonatigen Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Das Unternehmen kann im Zusammenhang mit dem Angebot Vermittlungsprovisionen zahlen und Vermittlungsoptionsscheine ausgeben.

Bestimmte Insider des Unternehmens werden im Zusammenhang mit dem Angebot Einheiten oder FT-Einheiten zeichnen. Eine solche Beteiligung gilt als "Transaktion mit verbundenen Parteien" gemäß der Definition in Multilateral Instrument 61-101. Die Transaktion ist von den Anforderungen des Multilateral Instrument 61-101 bezüglich der formalen Bewertung und der Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre ausgenommen, da weder der Marktwert der an diese Personen ausgegebenen Wertpapiere noch die von ihnen gezahlte Gegenleistung 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigen wird.

Die Wertpapiere des Unternehmens, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert. Dementsprechend wurden die Wertpapiere des Unternehmens in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft, es sei denn, sie wurden gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen oder gemäß einer Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und der geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetze registriert.

Das Angebot unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen behördlichen und anderen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange.

Gewährung von Aktienoptionen

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es 1.425.000 Aktienoptionen, die zu einem Preis von $ 0,24 pro Aktie ausübbar sind, an leitende Angestellte und Direktoren des Unternehmens gemäß den Bedingungen des Aktienoptionsplans des Unternehmens gewährt hat.

Über Spanish Mountain Gold

Spanish Mountain Gold treibt sein zu 100 % unternehmenseigenes Projekt Spanish Mountain Gold voran, um die nächste Goldmine im Cariboo Gold Corridor in British Columbia zu errichten. Unser unmittelbarer Schwerpunkt liegt auf der Durchführung einer integrierten Whittle Enterprise Optimization, um die potenziell wertsteigerndsten Verbesserungen zu identifizieren und gleichzeitig das Verständnis für die hochgradigen geologischen Kontrollen und die damit verbundenen Bohrziele zu verbessern, die die Goldressource verbessern und erweitern könnten. Wir sind bestrebt, eine führende Rolle in den Beziehungen zu den Gemeinden und den Ureinwohnern einzunehmen, indem wir Technologien und Innovationen einsetzen, um die grünste" Goldmine in Kanada zu errichten. Das unermüdliche Streben nach besserem Gold bedeutet, dass wir nach neuen Wegen suchen, um optimale finanzielle Ergebnisse zu erzielen, die sicherer sind, die Umwelt so wenig wie möglich belasten und sinnvolle Nachhaltigkeit für die Gemeinden schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens: www.spanishmountaingold.com.

Im Namen des Unternehmens:

Peter Mah

President, Chief Executive Office and Director

Spanish Mountain Gold Ltd.

Für weitere Informationen:

Peter Mah, CEO

+1 604 601-3651

mailto:info@spanishmountaingold.com

Rechtliche Hinweise

Bestimmte Aussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" oder "zukunftsgerichtete Informationen" dar. Alle Aussagen oder Informationen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Phrasen wie "erwartet", "antizipiert", "plant", "schätzt", "beabsichtigt", "Ziele, ‚prognostiziert', ‚potenziell' oder Abwandlungen davon), "glaubt", "plant", "schätzt", "beabsichtigt", "Ziele", "Vorhersagen", "Ziele", "potenziell" oder Abwandlungen davon oder die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", oder die Verneinung eines dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen sein. Bei den hierin enthaltenen Aussagen über den Abschluss und die Verwendung der Erlöse handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die, wie auch die anderen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen des Unternehmens, auf den Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung beruhen, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen des Managements oder andere Ereignisse, die diese Aussagen oder Informationen beeinflussen, ändern sollten. Aus den oben genannten Gründen sollten sich Anleger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=75720Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=75720&tr=1



