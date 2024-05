Thales stellt FlytEDGE vor, ein revolutionäres, verbundenes Cloud-basiertes Entertainment-System für Flüge, das Passagieren ganz neue Erlebnisse verspricht. FlytEDGE gleicht nicht einem konventionellen IFE-System mit seiner schlanken Architektur, modernsten Funktionen und einer unglaublichen Leistung. Damit können Fluggesellschaften jeden Sitz mit einem 'coolen' Ambiente ausstatten, was zum Alleinstellungsparameter werden kann. Das System interagiert mit den Passagieren:

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240528500483/de/

(Photo: Thales)

Live-Personalisierung während der Reise mit einzigartigen Erlebnissen

Sofortiges Streaming von Favoriten ohne Unterbrechung, Fortsetzung kann auf allen Flügen aktiviert werden

Immense Auswahl, sodass Passagiere in ihre eigene Welt der Unterhaltung eintauchen können

Personalisierte Erlebnisse schaffen

Personalisierung ist der Grundgedanke von FlytEDGE. Jeder Passagier ist anders und das System gibt den Airlines die Möglichkeit, für jeden die passenden Empfehlungen auszusprechen. FlytEDGE ist eine wahrlich interaktive Plattform, die dank der Vernetzung unendliche Möglichkeiten für eine benutzerdefinierte Reise bietet. FlytEDGE liefert ganz neuartige 'just-for-you'-Erlebnisse. Das intelligente System empfiehlt Content über alle Domains hinweg und verspricht ein individuelles und fesselndes Erlebnis.

Für jeden Passagier die Zukunft der Unterhaltung

FlytEDGE ist die erste Lösung der IFEC-Branche mit Edge Caching. Passagiere können nun mithilfe ihres persönlichen Videoabos unmittelbar ihre Favoriten streamen. So können sie die Filme auch während des Flugs weitersehen.

Dank der hochmodernen Cloud-Architektur überwindet das System Barrieren und gibt den Fluggesellschaften die Flexibilität, jeden beliebigen webbasierten Service einzuführen.

Top-Game-Anbieter für interaktive Optionen vom Abflug bis zur Landung

Videostreamer jenseits der Blockbuster für eine immense Auswahl

Mit FlytEDGE können Fluggesellschaften ihre Partner mit der Geschwindigkeit der Unterhaltungsindustrie integrieren, um so außergewöhnliche Erlebnisse zu schaffen.

Thales' FlytEDGE-Lösung bietet die beste auf dem Markt befindliche Technik. Das System ist ausgestattet mit 4K QLED HDR-Displays in der Sitzrückenlehne mit mehr als einer Milliarde Leuchtfarben und zwei Bluetooth®-Verbindungen, sodass die Passagiere eine Verbindung mit ihren eigenen privaten Geräten herstellen können. Das System sendet während des Flugs dieselbe Nutzeroberfläche auf alle Geräte Telefone, Tablets und Bildschirme in der Rückenlehne. Mit der preisgekrönten Ladelösung Crystal Cabin® von Thales, die blitzschnelles Laden an jedem Sitz garantiert, erreicht jeder Passagier erholt, gut unterhalten und entspannt das Ziel.

Mehrwert für Airline-Kunden

FlytEDGE ist mit dem Crystal Cabin® preisgekrönten Onboard Data Center (ODC) mit einem Speicher von 96TB ausgestattet, das Edge Caching an Bord ermöglicht. Diese Lösung verringert den Verbrauch von Konnektivität und stellt sicher, dass Bandweite für andere Flugservices vorhanden ist. Unabhängig davon, wie viele Menschen sich denselben Content ansehen, wird jeder Titel einmal ins Flugzeug gestreamt, wodurch die Passagiere sofort Zugang zu endlosem Entertainment haben.

Das ODC hebt die Leistung des IFE-Systems auf neue Höhen.

Ersetzt das traditionelle Multi-Server-Netzwerk durch eine effektive und kompakte Blade-Architektur

Vereinfacht Upgrades durch problemlosen Austausch von Blades

Garantiert höchste Verfügbarkeit des Systems

FlytEDGE geht über die Hardware hinaus und definiert Software sowie Content Updates neu, um Kosten und Aufrüstzeit zu verringern.

Außergewöhnliche Effizienz Remote-Operationen mit Virtual Labs für Updates überall zu jeder Zeit

Hohe Leistung Überwachung des Systems in Echtzeit und automatisierte Wartung

Skalierbar und dynamisch Ständig Integration von neuen Diensten für ein System, das mit dem Tempo der Unterhaltungstechnologie immer mithält

FlytEDGE fliegt bereits! Wir stehen mit der komplett vernetzten Plattform erst am Anfang. Die bahnbrechenden Eigenschaften und die intuitive Bedienung von FlytEDGE verschaffen gegenüber Wettbewerbern einen Vorsprung von Lichtjahren. Dank der Technologie von Thales' FlytEDGE können Airlines ihren Kunden ein Erlebnis bieten, das so spannend ist wie die Reise selbst und es wird in Zukunft noch so viel mehr passieren. Es ist Zeit für die EDGE.

"Wir bei Thales haben immer die Nase vorn, wenn es um Innovation, die Investition in digitale Technologien und die Zusammenarbeit mit unseren Kunden geht, um ein ganz anderes Erlebnis während des Flugs zu kreieren. Wir freuen uns, den Airline-Kunden die supermodernen Fähigkeiten von FlytEDGE verfügbar zu machen, um Interaktionen zu ermöglichen, die keiner vergisst, weil sie persönlich sind", sagte Yannick Assouad, Executive Vice-President Avionics, Thales "FlytEDGE ist die erste vernetzte, Cloud-basierte IFE, die bahnbrechende neue Erlebnisse über eine wahrlich interaktive Plattform bietet. Das eröffnet unbegrenzte Möglichkeiten für unvergessliche Reisen. Seien Sie gefasst auf weitere aufregende Neuigkeiten, während das System seine Premiere bei einer führenden globalen Airline feiert."

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist global führend bei fortschrittlichen Technologien in drei Domänen: Verteidigung Sicherheit, Luftfahrt Raumfahrt sowie Cybersecurity und Digitale Identität. Das Unternehmen entwickelt Produkte und Lösungen, die die Welt sicherer, grüner und inklusiver machen.

Die Gruppe investiert fast €4 Milliarden pro Jahr in Forschung Entwicklung, besonders in zentralen Bereichen wie KI, Cybersecurity, Quantentechnologie, Cloud-Technologie und 6G.

Thales beschäftigt in 68 Ländern 81.000* Mitarbeiter. Im Jahr 2023 generierte die Gruppe einen Umsatz von €18,4 Milliarden.

* Nicht inbegriffen ist die Sparte Bodentransport, die veräußert wird .

BESUCHEN SIE

Thales Group

Thales InFlyt Experience

X @Thalesgroup

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240528500483/de/

Contacts:

PRESSEKONTAKTE

Thales, Media Relations

Head of Media Relations, Aeronautics Defense

Alice Pruvot

+33 (0)7 70 2711 37

alice.pruvot@thalesgroup.com

Thales, Media Relations

Civil Aeronautics

Chrystelle Dugimont

+33 (0)6 25 15 72 93

chrystelle.dugimont@thalesgroup.com