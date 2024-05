APA ots news: FlexCo: Ein positiver Impuls für Unternehmensgründungen in Österreich - ANHANG

* Unternehmensgründungen stärken Wettbewerb, Beschäftigung und Innovationstätigkeit und tragen zu einer dynamischen

Produktivitätsentwicklung bei.

* In vielen Ländern, insbesondere in Österreich, wird eine nachlassende Gründungstätigkeit beobachtet.

* Seit 1. Jänner 2024 kann die neue Unternehmensform "FlexCo" gegründet werden, die speziell auf die Bedürfnisse von Gründer:innen zugeschnitten ist.

* Das Büro des Produktivitätsrates analysiert die

Unternehmensgründungen in Österreich seit Einführung der FlexCo anhand der Eintragungen im Firmenbuch.

Abbildung: GmbH- und FlexCo-Gründungen



* Detailliertere Analysen über längere Zeiträume und für andere Gründungsformen sind für die langfristige Bewertung der Maßnahme erforderlich.

* Den gesamten Policy Brief finden Sie [hier]

