Geschäftsklimaindex unverändert - Einladung zum kostenlosen Live-Webinar

Die Stimmung unter deutschen Unternehmen bleibt unverändert. So verharrt der ifo Geschäftsklimaindex im Mai bei 89,3 Punkten und zeigt deutlich die Unzufriedenheit der Unternehmen mit der aktuellen Geschäftslage.



In den vergangenen drei Monaten verbesserte sich das Stimmungsbarometer der Chefetage, doch damit ist jetzt vorerst Schluss. Die Stimmung in der deutschen Konjunktur bleibt überraschend unverändert. Am Dienstag veröffentlichte das Münchener ifo-Institut die Ergebnisse aus den Umfragen der 9.000 Führungskräfte. Hierbei verzeichnet das Barometer einen Wert von 89,3 Punkten und verharrt somit auf dem April-Wert. So bewerteten die Unternehmen die aktuelle Geschäftslage schlechter als zuletzt, der Blick in die Zukunft ist dennoch durchaus optimistisch. In der Einzelbetrachtung verzeichnet das Verarbeitende Gewerbe zum dritten Mal in Folge einen Zuwachs. Als Sorgenkind entpuppt sich der Dienstleistungssektor, der einen Index-Rückschlag erfuhr und somit auf eine gedämpfte aktuelle Geschäftslage hinweist. Im Handel sowie im Baugewerbe zog der Index an und das Geschäftsklima verbesserte sich.









Quelle: HSBC