Die Verkaufszahlen für das iPhone von Apple in China sind im April um über 50 Prozent hochgeschnellt. Wie es dazu gekommen ist.Nach einer schwierigen Phase zu Beginn des Jahres 2024 verzeichnet Apple mit seinen iPhone-Verkäufen in China nun eine deutliche Erholung. Angetrieben durch anhaltende Preisnachlässe schnellten die Smartphone-Lieferungen im April um 52 Prozent gegenüber dem Vorjahr hoch. Laut den neuesten Daten der China Academy of Information and Communications Technology (CAICT) kletterte der Handy-Absatz in China deutlich, wobei ausländische Marken etwa 3,5 Millionen Einheiten ausmachten. Ein Großteil dieses Anstiegs geht auf Apples iPhone zurück, das nach einem starken Einbruch …