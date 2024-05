München (ots) -Die Gäste:Norbert Röttgen, CDU (Außenpolitiker)Amira Mohamed Ali, BSW (Vorsitzende)Hans-Olaf Henkel (ehem. BDI-Chef und Politiker)Cherno Jobatey (Moderator)Jagoda Marinic (Autorin)Michael Bröcker (Table.Briefings)Debatte um Einsatz westlicher Waffen in RusslandDarüber diskutieren der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen und Amira Mohamed Ali, Vorsitzende des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW).Schwächelnde Wirtschaft und Umgang mit der AfDIm Gespräch der langjährige BDI-Präsident und frühere Vize-Chef der AfD Hans-Olaf Henkel.Es kommentieren: Der Journalist und Moderator Cherno Jobatey, die Autorin und Stern-Kolumnistin Jagoda Marinic und der Chefredakteur von Table.Briefings Michael Bröcker."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarPressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deFotos unter: www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5788988