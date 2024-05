Berlin (ots) -- Hands-on Workshops mit Dr. med Bettina Wolfgarten- Interessanter Austausch mit Partnern und KundenHologic, (https://www.hologic.de/) ein führendes Medizintechnikunternehmen für Frauengesundheit, wird mit Workshops und Stand auf dem 43. Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Senologie (DSG) (https://www.senologie.org/tagungen-veranstaltungen/jahreskongress-der-dgs-ev-2024) vertreten sein.Der diesjährige Senologie-Kongress wird vom 06. bis 08. Juni 2024 im Internationalen Congress Center Dresden stattfinden. Hologic wird am Stand S1 vertreten sein und den Austausch mit Partnern und Kunden ermöglichen. Unter dem Motto "Tomosynthese und Smarte AI Solutions in der modernen Mamma-Diagnostik" können sich die Besucherinnen und Besucher aus erster Hand über die neuesten Entwicklungen in der Brusttomosynthese informieren.Zusätzlich zu seiner Standpräsenz bietet Hologic zwei Hands-on Workshops mit der renommierten Expertin Dr. med. Bettina Wolfgarten (https://de.linkedin.com/in/dr-med-bettina-wolfgarten-2a893b1a9) an. Frau Dr. med. Bettina Wolfgarten, Fachärztin für Radiologie, Gründerin der Praxisgemeinschaft Wolfgarten und Geschäftsführerin der Forum Wolfgarten GmbH, ist Expertin auf dem Gebiet der bildgebenden Diagnostik der Brust. Der 90-minütige Hands-On Workshop zum Thema hochaufgelöste Tomosynthese und Smarte AI Tomo mit synthetischer 2D ist für Radiologinnen und Radiologen gedacht, die mehr über diese Brustkrebs-Screening- und Diagnose-Technik erfahren möchten. Der Workshop besteht aus einem kurzen Einführungsvortrag gefolgt von einer praktischen Befundung ausgewählter Fälle. Der Workshop beinhaltet eine interaktive Diskussion der vorgestellten Fälle in einer lernorientierten Umgebung mit maximal zwei Teilnehmenden pro Befundungsarbeitsplatz.Die Workshops finden jeweils am Donnerstag, den 06. Juni 2024 um 14:00 Uhr - 15:30 Uhr und Freitag, den 07. Juni 2024 um 08:45 Uhr - 10:15 Uhr im Seminar 3/4 statt. Die Teilnehmenden können sich bis zum 02. Juni 2024 für die limitierten Plätze anmelden unter: SENO 2024 - Program (abstractserver.com) (https://seno2024.abstractserver.com/program/#/program/1/horizontal)Hologic bedankt sich bei allen Kolleginnen und Kollegen für die Organisation und Teamarbeit und freut sich über den interessanten Austausch beim diesjährigen Senologie Kongress in Dresden.Bildmaterial der Expertin Dr. med. Bettina Wolfgarten finden Sie hier (https://www.dropbox.com/scl/fi/40uqi1d3u7q826e5hmszk/Dr.-med.-Bettina-Wolfgarten.jpeg?rlkey=hl6e80t5hvxv840mu5xabwkjz&st=xgdoqgux&dl=0).Über HologicHologic ist ein führendes innovatives Medizintechnikunternehmen im Bereich der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von hochwertigen diagnostischen und chirurgischen Produkten sowie medizinischen Bildgebungssystemen mit Schwerpunkt in der Frauenheilkunde. Die drei Kerngeschäftsbereiche konzentrieren sich auf die Diagnostik, die Bildgebung und die gynäkologische Chirurgie.Mit einer umfassenden Technologiesammlung sowie einem leistungsstarken Forschungs- und Entwicklungsprogramm engagiert sich Hologic seit seiner Gründung im Jahr 1985 für eine bessere Lebensqualität. Dafür nutzt Hologic modernste Wissenschaft als Grundlage, damit medizinische Fachkräfte mit immer größerer Sicherheit die richtige Diagnose und Therapie für Patientinnen finden. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Marlborough, im US-Bundesstaat Massachusetts.Pressekontakt:HBI Communication Helga Bailey GmbHCorinna VossTel.: +49 89 99 38 87 -30hologic@hbi.deOriginal-Content von: Hologic Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130117/5788985