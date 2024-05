DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:04)

Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 5.327,25 +0,1% +9,4% E-Mini-Future Nasdaq-100 18.922,25 +0,2% +9,8% Euro-Stoxx-50 5.050,31 -0,2% +11,7% Stoxx-50 4.495,74 -0,3% +9,8% DAX 18.773,94 -0,0% +12,1% FTSE 8.294,97 -0,3% +7,6% CAC 8.087,31 -0,6% +7,2% Nikkei-225 38.855,37 -0,1% +16,1% EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 130,20 -0,07 -6,58

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,94 77,72 +1,6% +1,22 +8,9% Brent/ICE 83,29 83,10 +0,2% +0,19 +8,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 34,12 35,00 -2,5% -0,88 -11,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.343,68 2.351,00 -0,3% -7,33 +13,6% Silber (Spot) 31,53 31,73 -0,6% -0,19 +32,6% Platin (Spot) 1.046,48 1.057,58 -1,0% -11,10 +5,5% Kupfer-Future 4,80 4,82 +1,0% +0,05 +22,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Die Futures auf die US-Aktienindizes deuten auf einen freundlichen Start in die neue Woche an der Wall Street hin. Am Montag hatten die US-Aktienmärkte wegen des "Memorial Day" geschlossen. Für Zuversicht dürfte sorgen, dass seitens der EZB eine erste Zinssenkung unmittelbar bevorsteht, zumindest wird sie für Juni fest eingepreist, nachdem diverse EZB-Mitglieder dies zuletzt immer klarer kommuniziert haben. Das befeuert die Hoffnungen auf eine erste Zinssenkung in den USA im September. Bei den Einzelwerten stehen die Ölriesen Hess und Chevron im Fokus. Die Hess-Aktionäre stimmen über den 53 Milliarden Dollar schweren Verkauf von Hess an Chevron ab - ein Geschäft, das durch eine von Exxon Mobil eingereichte Schiedsklage erschwert wird. Die Aktienkurse aller drei Unternehmen sind vorbörslich gut behauptet. Gamestop machen einen Satz um fast 20 Prozent nach oben. Der Videospielehändler hatte am späten Freitag mitgeteilt, dass er durch die Platzierung von bis zu 45 Millionen Aktien fast 1 Milliarde Dollar eingenommen hat. AMC Entertainment - ebenfalls eine sogenannte Meme-Aktie - werden rund 5 Prozent höher gesehen. Nvidia steigen um 2,7 Prozent. Für Auftrieb sorgt die Ankündigung von Elon Musk, dass sein xAI-Start-up in seiner jüngsten Finanzierungsrunde 6 Milliarden Dollar erhalten hat, wovon ein großer Teil in Hardware von Nvidia fließen dürfte. Apple legen um 2,5 Prozent zu, nachdem Bloomberg berichtet hat, dass die iPhone-Auslieferungen in China im Vergleich zum Vorjahr um 52 Prozent gestiegen sein sollen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

15:00 FR/Michelin, Kapitalmarkttag

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Mai PROGNOSE: 96,0 zuvor: 97,0

FINANZMÄRKTE EUROPA

Knapp behauptet - Der Handel wird nach dem Ende der Berichts- und angesichts der auslaufenden Dividendensaison als sehr ruhig beschrieben. Dazu gibt es keine neuen wichtigen Konjunkturdaten. Die nächsten Impulse könnten Verbraucherpreise aus Deutschland und der Eurozone im Wochenverlauf setzen. Bei den Einzelwerten sind kursbewegende Nachrichten Mangelware. ABN Amro verteuern sich um 0,6 Prozent. Die Niederländer übernehmen die Frankfurter Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe für 672 Millionen Euro von einem chinesischen Konglomerat. Medigene (+8,7%) sind mit der Einreichung von drei Patenten beim Europäischen Patentamt gesucht. Für Symrise geht es um 1,7 Prozent nach oben - die Deutsche Bank hat die Einstufung auf "Kaufen" erhöht. Redcare gewinnen 4,4 Prozent, nachdem die Analysten von MWB die Einstufung auf "Halten" angehoben haben.

DEVISEN

zuletzt +/- % Di, 7:55 Mo, 17:25 % YTD EUR/USD 1,0879 +0,2% 1,0876 1,0859 -1,5% EUR/JPY 170,68 +0,2% 170,56 170,28 +9,7% EUR/CHF 0,9908 -0,1% 0,9921 0,9923 +6,8% EUR/GBP 0,8513 +0,1% 0,8512 0,8500 -1,9% USD/JPY 156,88 -0,0% 156,84 156,82 +11,4% GBP/USD 1,2779 +0,1% 1,2777 1,2776 +0,4% USD/CNH (Offshore) 7,2631 +0,1% 7,2589 7,2599 +2,0% Bitcoin BTC/USD 68.530,28 -1,8% 67.902,11 69.792,77 +57,4%

Der Dollar gibt im Vorfeld neuer Preisdaten im späteren Wochenverlauf etwas nach, der Euro zieht auf 1,0878 Dollar an.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Knapp behauptet - Teilnehmer verwiesen auf fehlende Impulse von der Wall Street, wo am Montag feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde. In China zeigten sich Halbleiterwerte uneinheitlich und insgesamt wenig bewegt davon, dass Peking die Industrie mittels eines neuen Fonds im Volumen von umgerechnet 43,7 Milliarden Euro stützen will. Dabei handelt es sich um die dritte Phase im Rahmen eines laufenden Unterstützungsprogramms. Immobilienaktien konnten zwischenzeitliche Gewinne nicht halten, nachdem die Regierung in Schanghai die Beschränkungen für den Kauf von Immobilien weiter gelockert hat. Longfor Group reduzierten sich um 2,8 Prozent. Alibaba Health Information Technology legten um 9,8 Prozent zu, nachdem das Unternehmen bessere Ergebnisse als erwartet berichtet hatte. In Tokio verloren Toyota Motor 0,2 Prozent. Der Autokonzern will neue Motoren zur Senkung der Emissionen entwickeln.

CREDIT

Praktisch unverändert präsentieren sich die Risikoprämien. Die Anleger warteten auf neue Impulse in Form von Preisdaten aus Deutschland bzw der Eurozone im Wochenverlauf, heißt es.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

RHEINMETALL

hat einen Auftrag für Flugabwehrmunition erhalten und liefert "35mm-AHEAD"-Munition an ein europäisches Kundenland. Der Auftrag hat ein Volumen im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich.

RWE

baut den ersten Acht-Stunden-Batteriespeicher in Australien.

EVOTEC

hat die Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen Forschungsorganisation CHDI bei der Entwicklung von Therapien für Huntington-Patienten verlängert.

ADLER GROUP

hat im ersten Quartal operativ beim FFO rote Zahlen geschrieben und unter dem Strich den Verlust ausgeweitet. Die FFO I betrugen im ersten Quartal minus 27 Millionen Euro nach einem Gewinn von 16 Millionen im Vorjahr. Der Nettoverlust weitete sich aus auf 81 Millionen Euro von 55 Millionen. Die Nettomieteinnahmen sanken um 4 Prozent auf 51 Millionen Euro, das flächenbereinigte Mietwachstum betrug 5,1 Prozent. Im Gesamtjahr strebt Adler weiterhin Nettomieteinnahmen zwischen 200 und 210 Millionen Euro an.

CALLIDITAS THERAPEUTICS

hat ein Übernahmeangebot von 1,1 Milliarden Dollar vom japanischen Unternehmen Asahi Kasei erhalten.

