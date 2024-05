Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Gebäude der Europäischen Zentralbank (EZB) im Frankfurter Ostend ist aufgrund seiner Größe aus vielen Richtungen gut zu sehen, so die Analysten der Helaba.Der Wandel von einer Großmarkthalle zur wichtigsten geldpolitischen Instanz in Europa sei nach Erachten der Analysten architektonisch gut gelungen. Inhaltlich sei seit Gründung dieser Institution viel an ihr kritisiert worden. Manchen sei die Geldpolitik zu locker gewesen, andere hätten sie für finanzpolitische Probleme in einzelnen Ländern der Eurozone verantwortlich gemacht. Irgendjemand meckere offensichtlich immer. ...

