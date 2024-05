© Foto: salesforce - salesforce.com



Der CRM-Riese öffnet am Mittwoch nach Börsenschluss die Bücher. Für die Analysten von Jefferies ist die Aktie verglichen mit der Konkurrenz ein echtes Schnäppchen.Vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen bekräftigen Analysten von Jefferies ihre Kaufempfehlung für die Salesforce-Aktie. Analyst Brent Thill sieht Anzeichen für eine stabile Nachfrageumgebung beim CRM-Spezialisten aus San Francisco. "Wir sind der Ansicht, dass die Konzentration auf nachhaltiges Umsatzwachstum bei gleichzeitig höheren Margen, die sich denen der größeren Unternehmen annähern, langfristig zu einer höheren Bewertung der Aktie führen wird", schreibt Thill in einer Kundennotiz am Dienstag. In den kommenden zwei …