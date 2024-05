HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Ankauf

HBM-Portfoliounternehmen Yellow Jersey Therapeutics wird für USD 1.25 Milliarden übernommen



Bestätigung für die wegweisenden Wissenschaft und Innovation des Schweizer Biotech-Unternehmens;

Transaktion erhöht den NAV pro HBM-Aktie um CHF 8.70 (+3,5%); erwarteter Mittelzufluss von USD 78 Millionen für HBM Healthcare Investments.

HBM Healthcare Investments (SIX: HBMN) gab heute bekannt, dass Yellow Jersey Therapeutics, eine Portfoliogesellschaft, eine Vereinbarung mit Johson & Johnson abgeschlossen hat, wonach Johnson & Johnson für einen Gesamtbetrag von USD 1.25 Milliarden die weltweiten Rechte an NM26 erwerben wird. Dabei handelt es sich um einen bispezifischen Antikörper der ersten Klasse, der bereits in der Phase 2 der klinischen Prüfung ist und auf zwei klinisch bewährte Signalwege bei atopischer Dermatitis (AD) zielt. Yellow Jersey Therapeutics ist eine ausgegliederte Tochtergesellschaft des HBM-Portfoliounternehmens Numab Therapeutics AG, das die Rechte an NM26 hält. NM26 ist ein bispezifischer Antikörper, der auf IL-4Ra (Typ-I- und Typ-II-Rezeptoren) und IL-31 zur Behandlung der atopischen Dermatitis abzielt und in die Phase 2 der klinischen Entwicklung eintreten soll. Die Transaktion wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 abgeschlossen. Basierend auf dem geschätzten Nettoerlös aus dem Verkauf von Yellow Jersey Therapeutics wird sich der Nettoinventarwert pro HBM-Aktie um CHF 8.70 (+3,5%) erhöhen, was HBM Healthcare Investments einen Mittelzufluss von rund USD 78 Millionen beschert. HBM Healthcare Investments hält weiterhin eine Beteiligung von rund 8 Prozent an Numab Therapeutics. Numab entwickelt eine Pipeline von vielversprechenden klinischen und präklinischen Programmen in den Bereichen Onkologie und Entzündungen. Die Technologieplattform und die Entwicklungskapazitäten des Unternehmens wurden durch mehrere Partnerschaften mit führenden Pharmaunternehmen validiert. Über Numab Therapeutics AG Die Numab Therapeutics AG entwickelt multispezifische Antikörper-basierte Immuntherapien gegen Entzündungen und Krebs. Numabs reproduzierbarer Plug-and-Play-Prozess für die Entwicklung von Therapien unter Verwendung der firmeneigenen Plattformen ?-Cap und MATCH versetzt das Unternehmen in die einzigartige Lage, historische Barrieren in der Arzneimittelforschung zu überwinden und eine Pipeline mit neuen und wichtigen Medikamenten aufzubauen, die den Nutzen für die Patienten maximieren. Die vielfältige Forschungspipeline von Numab umfasst die Bereiche Onkologie, Immunologie und Entzündungskrankheiten und bietet die Möglichkeit für die nächste Generation von erstklassigen Medikamenten. Mehrere der Antikörperkandidaten des Unternehmens werden in Zusammenarbeit mit Biopharmaunternehmen entwickelt, wodurch die Plattform und die Entwicklungskapazitäten weiter validiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.numab.com. Kontakt

