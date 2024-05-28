FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AGIOS PHARMACEUT. DL-,001 8AP US00847X1046
AB/FROM ONWARDS 28.05.2024 13:56 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AGIOS PHARMACEUT. DL-,001 8AP US00847X1046
AB/FROM ONWARDS 28.05.2024 13:56 CET