Baden-Baden (ots) -"Perle - Der Weg zurück zur körperlichen Unversehrtheit" gewinnt Preis in der Kategorie "lange Programme"Das Feature "Perle - Der Weg zurück zur körperlichen Unversehrtheit" (SWR) wurde gestern, 27. Mai 2024, in Berlin mit dem Civis Audio Award 2024 ausgezeichnet. Erzählt wird die Geschichte von Fos aus Somalia, die in der Dorfgemeinschaft ihrer Heimat das Opfer von weiblicher Genitalverstümmelung wurde. Heute lebt Fos mit zwei Kindern und einem selbstgewählten Partner in Belgien, wo ihre Klitoris operativ rekonstruiert werden konnte. Neben Fos selbst kommen eine Psychologin, ein Genitalchirurg, eine Hebamme und Fos' 18-jährige Tochter Hany zu Wort.Jurybegründung"Fos wird nicht als Opfer gezeigt, sondern als couragierte Person, die sich ihre Selbstbestimmung erkämpft hat. Das ist schonungslos und emotional schwer erträglich, wahrt aber stets die Würde der Protagonistin", so das Urteil der Jury, die weiter die "große handwerkliche Präzision" der Produktion hervorhebt. Autorin des französischen Originals ist Yasmina Hamlawi. Übersetzung, Bearbeitung und Regie der deutschen Fassung für SWR2 (neu: SWR Kultur): Annika Erichsen. Redaktion: Karin Hutzler.Civis, der PreisCivis zeichnet Programmleistungen aus Film, Fernsehen, Radio und Internet aus, die die Themen Migration, Integration und kulturelle Vielfalt und damit verbunden gesellschaftlicher Zusammenhalt in Europa behandeln. Für die Awards des CIVIS Medienpreis standen in diesem Jahr annähernd 900 Produktionen aus erstmals allen 27 EU-Staaten sowie der Schweiz zur Auswahl.Zum Nachhören:"Perle - Der Weg zurück zur körperlichen Unversehrtheit" in der ARD Audiothek unter: https://www.ardaudiothek.de/episode/feature/perle-der-weg-zurueck-zur-koerperlichen-unversehrtheit/swr-kultur/94799068/"Perle - Der Weg zurück zur körperlichen Unversehrtheit" bei SWR Kultur: https://www.swr.de/swrkultur/doku-und-feature/perle-der-weg-zurueck-zur-koerperlichen-unversehrtheit-swr2-feature-2023-09-22-100.htmlWeitere Informationen unter:Civis Medienstiftung: Medienpreis, Medienkonferenz, Medientalk: https://www.civismedia.eu/ und http://swr.li/civis-audio-award-2024Fotos über www.ARD-Foto.deNewsletter "SWR vernetzt": http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22881, grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5789045