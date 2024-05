(shareribs.com) New York 28.05.2024 - Tesla und andere Hersteller wollen künftig weniger Zulieferer aus China und Taiwan, um geopolitische Risiken zu reduzieren. In den USA wurde die Zahl der öffentlichen Ladepunkte verdoppelt. China ist für Tesla und europäische Hersteller ein enorm wichtiger Markt. Gleichzeitig nehmen die Risiken in der Volksrepublik zu. De-Coupling und De-Risking sind in den letzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...