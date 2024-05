Köln (ots) -Female Empowerment und Sisterhood: Die stärksten Queens des Reality-TVs bestreiten im Juni das Abenteuer ihres Lebens in der neuen RTL+ Reality "Reality Queens - auf High Heels durch den Dschungel". Für noch mehr gute Laune sorgt die exklusive Liveübertragung von "Rock am Ring", bei der sich die Streamer:innen an drei Tagen auf die diesjährige Festivalsaison einstimmen können. Neu in diesem Jahr: Auch das "Hurricane" Festival bringt seine besten Beats in die Wohnzimmer zuhause. Auf RTL+ geht die Erfolgsgeschichte von "Köln 50667" exklusiv weiter. Fans dürfen sich nicht nur auf die altbekannten Hauptdarsteller:innen, sondern auch auf das Comeback ehemaliger "Köln 50667"-Lieblinge freuen.Comedy im Juni 20241. Juni:"Die Wespe", Staffel 3, 6 Folgen1. Juni: "Unpregnant"Filme im Juni 20241. Juni: "Der Prinz und ich"1. Juni: "The Lost City - Das Geheimnis der verlorenen Stadt"Fiction im Juni 20246. Juni: "Swimming with Sharks - Unter Haien in Hollywood", Staffel 1, 6 Folgen, auch bei RTL Passion11. Juni: "Doctor's Diary - Männer sind die beste Medizin", Staffel 1, 8 FolgenReality im Juni 20246. Juni: "Reality Queens - auf High Heels durch den Dschungel", RTL+ Original, 9 Folgen7. Juni: "Köln 50667", Staffel 14, neue Folgen7. Juni: "Köln 50667" Spezial, am 14.6. bei RTLZWEIRTL+ Kids im Juni 20241. Juni: "Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood"14. Juni: "CoComelon", Staffel 4, 50 Folgen15. Juni: "Clifford der große rote Hund"16. Juni: "Milo", Staffel 1, 52 FolgenMusik im Juni 20246. Juni: "Die Popgiganten", neue Folge, auch bei RTLZWEI7. - 9. Juni: Exklusiver Livestream: "Rock am Ring 2024", auch verfügbar: Playlist21. - 23. Juni: Exklusiver Livestream: "Hurricane 2024", auch verfügbar: PlaylistSport im Juni 20248. Juni: "LIVE: Formel 1 Qualifying Kanada"9. Juni: "FIA World Endurance Championship - Das Magazin: Road to LeMans"10. Juni: "FIA World Endurance Championship - Das Magazin: Die 24 Stunden von LeMans"11. Juni: "LIVE: Formel 1 Qualifying Spanien"Events im Juni 20246. Juni: "LIVE: Bertelsmann Party 2024"Weitere Infos zu ausgewählten Highlight-Formaten im Juni:6.6: "Swimming with Sharks - Unter Haien in Hollywood", Staffel 1, 6 Folgen, auch bei RTL PassionBei RTL Passion geht im Frühjahr eines der Programmhighlights des Jahres an den Start: Mit "Swimming with Sharks - Unter Haien in Hollywood" holt der Pay-TV-Sender die hervorragend besetzte Dramaserie erstmals ins deutsche Fernsehen. Deutschlands Hollywoodexport Diane Kruger brilliert als berühmt-berüchtigte Chefin einer großen Filmproduktion, an ihrer Seite sind außerdem Donald Sutherland und Kiernan Shipka zu sehen.6.6.: "Reality Queens - auf High Heels durch den Dschungel", RTL+ Original, 9 FolgenHigh Heels an, Glamour aus: In der neuen RTL+ Reality wandern 12 bekannte Reality-Kandidatinnen durch den Dschungel des grünsten Landes der Welt: Suriname. Doch wo genau es hingeht, wissen sie bis zu ihrem Abflug nicht. Die stärksten Queens des Reality-TVs kämpfen mit- sowie gegeneinander und leben unter freiem Himmel mitten im Regenwald. Gemeinsam füllen sie den Jackpot, doch nur eine der 12 Queens hat am Ende die Chance auf ein Preisgeld in Höhe von bis zu 50.000 Euro. Das Abenteuer ihres Lebens bestreiten u.a. die Reality-Stars Emmy Russ, Ricarda Raatz, Patricia Blanco, Sandra Sicora, Carina Spack, Jasmin Herren sowie das Mutter-Tochter-Gespann Danni Büchner und Joelina, die das erste Mal gemeinsam an einer Reality-Show teilnehmen. Host der Sendung ist Dschungelkönig Filip Pavlovic. Hier (https://media.rtl.com/pressemappe/Jenseits-der-Glamourwelt-12-Reality-Queens-alleine-im-Dschungel) geht es zur Pressemappe.7.6.: "Köln 50667", Staffel 14, neue FolgenBei RTLZWEI feiert die beliebte Kultserie "Köln 50667" am 13. Juni mit einer großen Finalfolge ihren Abschied, gefolgt von einem Best-of-Special am 14. Juni. Jetzt steht fest: Auf dem Streamingdienst RTL+, wo die Serie ebenfalls abrufbar ist, geht die Erfolgsgeschichte exklusiv und nahtlos weiter. Schon ab dem 7. Juni wird den Abonnent:innen dort jeweils montags und freitags eine neue Folge zum Streamen bereitgestellt. Fans dürfen sich dabei nicht nur auf die altbekannten Hauptdarsteller:innen, sondern auch auf das Comeback ehemaliger "Köln 50667"-Lieblinge freuen. Außerdem kehrt die Serie dorthin zurück, wo alles begann: in die kultige "Kunstbar".Doppelte Festival-Power auf RTL+:Der Sommer läuft sich langsam warm und mit den Temperaturen steigt auch die Vorfreude auf die Festival-Saison. Auf RTL+ wird in diesem Jahr gleich doppelt gerockt, denn die Streamer:innen kommen im Juni nicht nur erneut in den Genuss des legendären "Rock am Ring"-Festivals, sondern erleben erstmals mit dem Live-Stream des "Hurricane"-Festivals ein weiteres Musik-Highlight mit Megastar Ed Sheeran als Headliner. Die beiden offiziellen Playlists der Festivals mit allen Stars der Line Ups gibt es in der All Inclusive Entertainment App RTL+. Pressekontakt:Annalena Körrer | Junior Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221-456-74245 | annalena.koerrer@rtl.de