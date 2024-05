TUI kann auch am zweiten Handelstag der Woche ihre jüngste Aufwärtsbewegung fortsetzen. Die Papiere des weltweit größten Reiseveranstalters gewinnen am Dienstag mehr als zwei Prozent. Unternehmensspezifische Nachrichten liegen allerdings nicht vor. Aus charttechnischer Sicht steht nun auf dem weiteren Weg gen Norden eine markante Hürde im Weg. Kurzer Rückblick: Die TUI-Aktie hatte von Mitte März an eine vierwöchige Aufwärtsfahrt hingelegt und dabei rund 20 Prozent an Wert gewonnen - in der Spitze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...