Ververica, ein breit aufgestellter Anbieter von Streaming-Data-Plattformen, freut sich, seine Teilnahme an der bevorstehenden Veranstaltung StreamON: Dare to (Data) Stream Big! bekannt zu geben. Diese erstklassige Veranstaltung, die am 25. Juni 2024 in Haarlem, Niederlande, ausgerichtet wird, demonstriert das Engagement von Ververica für die Förderung von Innovation und Bildung innerhalb der weltweiten Daten-Streaming-Community.

Auf der in Zusammenarbeit mit Evoura, einem Beratungsunternehmen für Daten-Streaming, veranstalteten eintägigen Konferenz wird Alexander Walden, CEO von Ververica, eine Keynote halten, in der er sich mit den neuesten Fortschritten und Anwendungen im Bereich Big Data Streaming beschäftigt. Doch StreamON bietet nicht nur eine Plattform für zukunftsweisende Ideen, sondern auch eine Plattform zum praktischen Lernen und Networking unter Technologieexperten.

Die Teilnahme von Ververica an StreamON markiert den Beginn einer Reihe von Partnerveranstaltungen auf globaler Ebene und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, Unternehmen durch das transformative Potenzial von Daten-Streaming-Technologien zu unterstützen. StreamON richtet sich sowohl an erfahrene Datenexperten als auch an Neueinsteiger in diesem Bereich und gewährt Einblicke in die innovativsten Anwendungsfälle von Daten-Streaming von globalen Marken wie Uber und Netflix.

"Die Teilnahme an Events wie StreamON deckt sich perfekt mit unserer Mission, Streaming-Data-Technologien zu demokratisieren und Best Practices über verschiedene Branchen hinweg zu teilen", sagt Alexander Walden, CEO von Ververica. "Wir freuen uns darauf, Experten und Enthusiasten aus aller Welt zusammenzubringen, um zu debattieren, zu lernen und die Zukunft von Daten-Streaming zu gestalten."

Über StreamON: Dare to (Data) Stream Big!

StreamON ist eine exklusive Veranstaltung, bei der es um die Leistungsfähigkeit und die innovativen Anwendungsmöglichkeiten von Daten-Streaming geht. Die Agenda umfasst Keynotes, Podiumsdiskussionen mit Experten, spezielle Präsentationen und interaktive Sitzungen, die allesamt das Verständnis und die Anwendung von Daten-Streaming-Technologien im Geschäftsbetrieb fördern sollen.

Über Ververica:

Ververica ermöglicht seinen Kunden, den Wert ihrer Daten zu erschließen. Die umfassende Streaming-Data-Plattform von Ververica unterstützt eine Vielzahl von Bereitstellungsoptionen, von einem vollständig verwalteten, nativen Cloud-Service (Ververica Cloud) bis hin zu einer Vor-Ort-Software (Ververica Platform). Ververica wurde von den ursprünglichen Entwicklern von Apache Flink® gegründet und verfügt über die Erfahrung und das Wissen, um die Innovation von Streaming Data-Technologien weiter voranzutreiben. Diese Führungsrolle zeigt sich in Beiträgen zu Open-Source-Softwareprojekten, einer umfangreichen Lernumgebung für Streaming-Daten (Ververica Academy) und der Leitung der Apache Flink- und Streaming-Datenkonferenz Flink Forward. Entdecken Sie mehr unter www.ververica.com.

