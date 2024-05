Der chinesische Autokonzern Great Wall will laut einem Medienbericht Ende August seine Europazentrale in München schließen und alle rund 100 Beschäftigten entlassen. Die Expansion in weitere europäische Märkte wird damit zwar gestoppt, aus Europa zurückziehen will sich das Unternehmen aber nicht. Wie das "Manager Magazin" unter Berufung auf Insider schreibt, informierte Great Wall am Dienstag seine Belegschaft und Geschäftspartner über diesen Schritt. ...

