Tesla-Aktien waren am Dienstag im Sinkflug und haben seit Jahresbeginn rund 28% an Wert verloren. Anleger kämpfen mit langfristigen Risiken, die an den ambitionierten Zielen des CEOs im Bereich KI-Technologien geknüpft sind. Der Wertverlust von Tesla von fast 230 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr steht im Zusammenhang mit sinkender Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, steigenden Zinsen, Lieferkettenproblemen und einem Mangel an neuen Modellstarts. Ein weiteres langfristiges Risiko entstand durch das umstrittene Vergütungspaket von 55,8 Milliarden US-Dollar, das 2018 ausgehandelt wurde.

Entscheidende Zeiten für Tesla

Ein US-Aufsichtsrat hat zur Ablehnung des enormen Vergütungspakets für den CEO aufgerufen, was das Paket als "übermäßig" und aktienverwässernd beschreibt. Die Aktionäre haben am 13. Juni erneut Gelegenheit, ihre Stimme [...]

Hier weiterlesen