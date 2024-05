14 Prozent legt die Aktie von GameStop am Dienstag im frühen US-Handel zu. Vorbörslich waren es sogar 25 Prozent. Nein, an Roaring Kitty liegt es dieses Mal nicht - der Guru der WallStreetBets-Community schweigt seit Tagen. Für die Rally sorgt ausgerechnet die Meldung, dass GameStop massiv Aktien verkauft hat.GameStop hat 45 Millionen Stammaktien veräußert, was dem Unternehmen 933 Millionen Dollar eingebracht hat. Nun spekulieren die Zocker offensichtlich darüber, was GameStop mit dem Geld anfangen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...