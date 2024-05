EQS-News: UXLink / Schlagwort(e): Sonstiges

AIRDROP2049, das ökologische Programm von UXLINK, verzeichnet in der ersten Saison eine Beteiligung von mehr als eine Million Nutzern aus 190 Ländern



28.05.2024 / 16:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







SINGAPUR - Media OutReach Newswire - 28. Mai 2024 - Am 23.Mai hat AIRDROP2049 seine erste Saison nach einer Laufzeit von fünf Wochen erfolgreich abgeschlossen. An diesem Airdrop beteiligten sich über ein Million Nutzer aus 190 Ländern und Regionen sowie auch über 50 Partner. Bemerkenswert ist, dass über 60 % der Nutzer an dieser Aktivität durch Einladungen über soziale Netzwerke teilnahmen, was die große Attraktivität und Viralität des Projekts unterstreicht.





Angesichts dieses Ergebnisses gewährte der Projektleiter von AIRDROP2049 Einblicke in künftige Aktivitäten der Plattform und erklärte: "Der Abschluss unserer ersten Saison ist erst der Beginn unserer Reise, um eine noch engere Bindung zu unseren Nutzern zu erreichen. Was die Zukunft angeht, so freuen wir uns, die geplante Zusammenarbeit mit Trusta Labs, einem renommierten Unternehmen im Bereich AI und On-Chain-Analytics, verkünden zu können. Durch die Zusammenarbeit möchten wir unser Produktangebot erweitern, indem wir fortschrittliche On-Chain-Interaktionen und Benutzeranalysen einbinden und gleichzeitig innovative Dienste wie z. B. einen Markt für Pre-Market-Trading einführen. Diese strategische Partnerschaft wird es uns erlauben, ein umfassendes Ökosystem aufzubauen, das von Airdrops bis hin zu reibungslosen Transaktionen reicht. Dadurch werden wir die Art und Weise, in der Projektparteien und Nutzer innerhalb der AIRDROP2049-Plattform miteinander interagieren, revolutionieren. Außerdem beabsichtigen wir, den nativen Token von AIRDROP2049 als Community-Anreiz einzusetzen, um die Nutzerbeteiligung und -loyalität weiter zu steigern."



Parallel dazu unterstrichen Vertreter von UXLINK, einem wichtigen Akteur im Web3- Ökosystem, die strategische Bedeutung von AIRDROP2049 in einem breiteren Kontext. Der Community Manager von UXLINK erklärte dazu: "AIRDROP2049 kommt eine entscheidende Rolle innerhalb des UXLINK-Ökosystems zu, da es als entscheidender Einstieg für Mainstream-Nutzer fungiert, die sich auf Krypto-Terrain vorwagen. Hochwertige Airdrops dienen nicht nur als ursprünglicher Kontaktpunkt für Nutzer, sondern fördern auch eine umfassendere Akzeptanz innerhalb der gesamten Community. Wir glauben, dass AIRDROP2049 einen Eckpfeiler für den Airdrop-Traffic und zugehörige Transaktionen bilden und unsere gemeinsame Aufgabe, die Zugänglichkeit und Inklusivität innerhalb der Web3-Landschaft zu fördern, weiter voranbringen wird."



Die AIRDROP2049 DApps (dezentrale Applikationen) finden weiterhin Anwendung, wobei eine zweite Saison für AIRDROP2049 geplant ist.





Über UXLINK



UXLINK ist die größte Web3-Social Infrastructure-Plattform für Nutzer und Entwickler, um Krypto-Assets auf eine einzigartige soziale und gruppenbasierte Weise zu entdecken, zu verteilen und mit ihnen zu traden.



Minting von UXLINK-NFTs: https://dapp.uxlink.io/uxnft



Kontaktinformationen:



AIRDROP2049 Web: https://airdrop2049.io

AIRDDROP2049 Twitter: https://twitter.com/airdrop2049



UXLINK Web: https://www.uxlink.io/

UXLINK Twitter : https://twitter.com/UXLINKofficial

UXLINK Telegram: https://t.me/uxlinkofficial









28.05.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com