Was für eine unglaubliche Story! Die Nvidia-Aktie schraubt sich von All-Time-High zu All-Time-High und hat alleine in den vergangenen sechs Monaten um ganze 132% gewonnen. Und in der Jahresbetrachtung können sich Aktionäre des Tech-Giganten über einen Kursgewinn von 178% freuen, während auf Drei-Jahres-Sicht ein Gewinn von 658% auf der Nvidia-Anzeigetafel steht! Heute geht...

Den vollständigen Artikel lesen ...