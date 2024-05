© Foto: Michael Kappeler - dpa



Die Ankündigung von BYD, sein Elektroauto Seagull für nur 10.000 US-Dollar anzubieten, hat sowohl in Washington als auch unter Investoren für Aufregung gesorgt.BYD senkte den Preis vom Seagull drastisch, was zu vermehrter Publicity und vielen Fragen bezüglich der Konsequenzen für US-amerikanische Autobauer führte. Präsident Biden hat die Zölle auf chinesische Autoimporte kürzlich vervierfacht, was den Eindruck verstärkt, dass die USA ernsthafte Bedrohungen durch diese Preisstrategie sehen. Das Tesla Model Y kostet auf dem chinesischen Markt etwa 35.000 US-Dollar umgerechnet. Der Seagull vom Konkurrenten BYD soll schon bald ab 10.000 US-Dollar erhältlich sein und dürfte somit für mächtig …