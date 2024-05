Tagesausblick für den 29.05.2024: Anleger vorsichtig vor Inflationsdaten.

Die morgendlichen Kursgewinne im DAX® konnten nicht gehalten werden. Schwächere US-Märkte die nach einem Feiertag gestern, heute wieder ins Geschehen eingreifen können, ziehen den deutschen Leitindex in die Verlustzone. Vor neuen Inflationsdaten für Europa und die USA zeigen sich die Anleger vorsichtig.

Bei einer Pressekonferenz in Lisabon äußerte sich ECBs Mario Centeno, dass die Inflation in der Eurozone unter Kontrolle ist und die geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen bald beginnen werden. Die Renditen an den Anleihemärkten zeigten sich kaum verändert. An den Edelmetallmärkten setzte Silber seinen Aufwärtrend fort und notierte über der USD 32,00 Marke. Gold konnte nur leicht zulegen auf USD 2.359. Für ein Fass Rohöl der Sorte WTI müssen heute mehr bezahlt werden. Der Abwärtstrend der letzten Tage konnte vorerst gestopt werden. Die Erwartung einer starken Treibstoffnachfrage in der bevorstehenden US-Urlaubssaison trieb die Kurse.

Kann RWE vom erhöhten Strombedarfs durch KI und Reindustrialisierung profitieren? Laut Goldman Sachs soll die Stromnachfrage in den nächsten Jahren bis 2030 um 2.4% p.a. in den USA steigen. In Europa dürfte der Betrag um 40% bis 50% in den nächsten 10 Jahren zulegen. KI mit dem Ausbau der stromintensiven Data Center sowie die Reindustrialisierung und Elektrifizierung sind strukturelle Treiber. Dabei ist Strom nicht gleich Strom. Die Hyperscaler setzen auf eine CO2-neutrale Erzeugung. RWE wiederum fokusiert sich auf Solar, Windkraft sowie Bioenergie. Microsoft schloss vor wenigen Tagen einen 15-jährigen Stromabnahmevertrag mit RWE. Weitere KI Unternehmen könnten folgen. Die Aktie selbst befindet sich an einem wichtigen Scheidepunkt. Sie testet gerade die wichtige 200-Tage Linie bei EUR 35,35. Schaffen die Bullen den Sprung über diesen Widerstand, sind weitere Kursgewinne möglich.

Anleger trieben heute die Siemens Energy auf ein neues 52-Wochenhoch. Der Widerrstand bei 24,38 konnte überwunden werden. Somit erscheinen weitere Kursgewinne möglich. Gleichzeitig ist dieses Niveau zu einer Unterstützung geworden. Kann die Aktie diese nicht halten droht eine ausgedehntere Korrektur.

Morgen berichten Aroundtown, Douglas und Salesforce ihre Zahlen. Zur Hauptversammlung laden Exxon, Glencore, Immofinanz, Kion Group, MorphoSys, Salzgitter und VW.

Wichtige Termine:

MITTWOCH 29. MAI 2024

08:00 - Germany-GfK consumer confidence

14:00 - Flash inflation Germany

20:00 - Federal Reserve issues Beige Book

Charttechnischer Ausblick Widerstandsmarken: 18.771/ 18.852/18.887 Punkte Unterstützungsmarken: 18.352/18.428/18.523/ 18.625 Punkte Der DAX® scheiterte heute an der Widerstandszone 18.849-18.852. Der Rückfall wurde durch die Kreuzunterstützung zwischen dem unteren Band des Seitwärtskanals und der Aufwärtrendlinie bei 18.625 Punkten gestoppt. Von hier kann ein weiterer Anlauf auf den Hochststand erfolgen. DAX® in Punkten; 1-Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden) Betrachtungszeitraum: 14.05.2024 - 28.05.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 27.05.2019 - 27.05.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

