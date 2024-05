Die MultiBank Group, ein führender Forex-Broker, wurde auf dem renommierten Forex Traders Summit Dubai 2024 zum "Best Global Forex Broker" gekürt und hat damit einen wichtigen Meilenstein erreicht. Mit dieser Auszeichnung festigt die MultiBank Group ihre Position als Pionierin auf den globalen Finanzmärkten.

Eine Geschichte der Exzellenz

Die beeindruckende Erfolgsbilanz der MultiBank Group beläuft sich auf über 65 prestigeträchtige Auszeichnungen. Die jüngste Verleihung des Titels "Best Global Forex Broker" auf dem Forex Traders Summit Dubai 2024 verdeutlicht das unermüdliche Engagement der Gruppe, außergewöhnlichen Service, hochmoderne Technologie und unvergleichliche Handelsbedingungen zu bieten. Diese Ehrung unterstreicht das Engagement der MultiBank Group für Spitzenleistungen in der globalen Finanzdienstleistungsbranche.

Dienstleistungen für einen vielfältigen Kundenstamm

Seit ihrer Gründung im Jahr 2005 hat die MultiBank Group eine treue Kundschaft gewonnen, die mehr als eine Million Trader in über 90 Ländern umfasst. Mit 25 strategisch positionierten Büros in den wichtigsten Finanzzentren der Welt bietet die Gruppe ihrem vielfältigen Kundenstamm einen außergewöhnlichen Service. Das mehrsprachige Support-Team der Gruppe, das zwölf Sprachen fließend spricht, garantiert rund um die Uhr Unterstützung.

Ein umfassendes Produktportfolio

Die MultiBank Group eignet sich sowohl für Neueinsteiger als auch für erfahrene Anleger und bietet ein umfassendes Portfolio von über 20.000 Finanzinstrumenten in sechs Anlageklassen. Dazu gehören:

Forex: Zugang zu großen und exotischen Währungspaaren. Metalle: Edelmetalle wie Gold, Silber und Platin. Indizes: Handel mit globalen Börsenindizes. Aktien: Diversifizierung des Portfolios mit Aktien aus verschiedenen Sektoren. Rohstoffe: Von den Preisbewegungen bei Öl, Erdgas und anderen Stoffen profitieren. Kryptowährungen: Teilnahme am Markt für digitale Währungen.

Strikte globale Regulierung

Kundensicherheit und Transparenz sind bei der MultiBank Group von höchster Bedeutung. Die Gruppe befolgt strenge Vorschriften auf fünf Kontinenten und steht unter der Aufsicht von 15 Finanzaufsichtsbehörden, darunter ASIC, BaFin, ESCA, CySEC und MAS. Dieser strenge Regulierungsrahmen gewährleistet Sicherheit und Transparenz in Bezug auf die Kundenfonds und ermöglicht es Tradern auf der ganzen Welt, Transaktionen sicher zu tätigen.

Über die MultiBank Group

Die 2005 in Kalifornien, USA, gegründete MultiBank Group erzielt inzwischen ein tägliches Handelsvolumen von über 12,1 Milliarden US-Dollar und hat über 1 Million Kunden. Die MultiBank Group hat sich zu einem der weltweit größten Online-Finanzderivate-Anbieter entwickelt und bietet eine Reihe von Brokerage-Dienstleistungen und Asset-Management-Lösungen an. Die mit verschiedenen Awards ausgezeichneten Handelsplattformen der Gruppe bieten eine breite Palette an Produkten, darunter Devisen, Metalle, Aktien, Rohstoffe, Indizes und digitale Vermögenswerte. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://multibankfx.com

