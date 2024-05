Die Veranstaltung wird umsetzbare Erkenntnisse vermitteln, die CX-, Digital- und B2C-Marketing-Führungskräften helfen, die generative KI-Chance zu nutzen, um sinnvolle Kundenerlebnisse zu schaffen

Forrester (Nasdaq: FORR) gab heute die vollständige Konferenzagenda für den CX Summit EMEA bekannt, der vom 24. bis 26. Juni 2024 in London und digital stattfindet. Heutzutage erwarten die Kunden personalisierte Dienstleistungen, die ihre individuellen Vorlieben und Verhaltensweisen widerspiegeln. Mit den Fortschritten in der KI haben Unternehmen nun die Möglichkeit, generative KI-Tools (genAI) mit menschlichen Fähigkeiten zu integrieren, um intuitivere und reaktionsschnellere Kundenerlebnisse (CX) zu schaffen, die Loyalität und Zufriedenheit fördern. Die sozioökonomischen und kulturellen Unterschiede in Europa in Verbindung mit den neuen KI-Vorschriften stellen jedoch eine Herausforderung dar, die ein tiefes Verständnis dafür erfordert, wie man menschliche und KI-Erfahrungen effektiv integrieren und gleichzeitig die neue und komplexe Regulierungslandschaft bewältigen kann.

Der CX Summit EMEA wird mit eindringlichen Erlebnissen, Keynote-Präsentationen, Fallstudien und speziellen Breakout-Sitzungen die neuesten Forschungsergebnisse und Rahmenbedingungen bieten, die CX-, Digital- und B2C-Marketing-Führungskräften dabei helfen, zu verstehen, wie KI die Interaktionen mit Kunden und Unternehmen in Zukunft verändern wird.

Zu den bemerkenswerten Sitzungen gehören:

Solve The AI Customer's Dilemma: To Be Or Not To Be. Diese Keynote-Sitzung gibt einen Überblick über die neuen KI-Regeln und -Anforderungen und darüber, was Unternehmen tun müssen, um Vertrauen aufzubauen und in einer KI-gesteuerten Zukunft erfolgreich zu sein.

Diese Keynote-Sitzung gibt einen Überblick über die neuen KI-Regeln und -Anforderungen und darüber, was Unternehmen tun müssen, um Vertrauen aufzubauen und in einer KI-gesteuerten Zukunft erfolgreich zu sein. How CX Teams Can Unlock The GenAI Promise . In dieser Sitzung erfahren CX-Führungskräfte, wie sie die Veränderungen, die genAI für ihre Teams mit sich bringen wird, vorhersehen können.

. In dieser Sitzung erfahren CX-Führungskräfte, wie sie die Veränderungen, die genAI für ihre Teams mit sich bringen wird, vorhersehen können. Key Steps To A Successful Talent Strategy In The Age Of AI. In dieser Keynote erfahren Sie, warum die Talentakquise unter dem Druck von KI-gestützten Bewerbern zusammenbricht und welche Werkzeuge Sie brauchen, um in einer Welt mit Talentmangel erfolgreich zu sein.

In dieser Keynote erfahren Sie, warum die Talentakquise unter dem Druck von KI-gestützten Bewerbern zusammenbricht und welche Werkzeuge Sie brauchen, um in einer Welt mit Talentmangel erfolgreich zu sein. Ignore The Hype And Focus On How You Get The Most Out Of (Gen)AI . In dieser Sitzung erfahren Sie, wie Sie die häufigsten Fallstricke vermeiden und die wichtigsten Maßnahmen vorhersehen können, die für einen erfolgreichen Einsatz von genAI erforderlich sind.

. In dieser Sitzung erfahren Sie, wie Sie die häufigsten Fallstricke vermeiden und die wichtigsten Maßnahmen vorhersehen können, die für einen erfolgreichen Einsatz von genAI erforderlich sind. Sustainability Now, Not Later: AI Will Supercharge The Green Market Revolution . In dieser Sitzung erfahren Sie, wie Sie KI zur Skalierung von Anwendungsfällen für ökologische Nachhaltigkeit einsetzen können.

. In dieser Sitzung erfahren Sie, wie Sie KI zur Skalierung von Anwendungsfällen für ökologische Nachhaltigkeit einsetzen können. Align CX, Digital, And Tech With Metrics That Matter. In dieser Sitzung wird erörtert, welche CX-Kennzahlen Unternehmen verwenden müssen, um die interne Ausrichtung zu fördern.

Auf dem CX Summit EMEA wird auch der Empfänger des Forrester 2024 Customer-Obsessed Enterprise Award EMEA geehrt, mit dem Unternehmen ausgezeichnet werden, die ihren Geschäftserfolg vorantreiben, indem sie den Kunden in den Mittelpunkt ihrer Führungsstrategie und ihrer Geschäftstätigkeit stellen. Darüber hinaus können die Teilnehmer den CX-Zertifizierungskurs von Forrester erleben, am Women's Leadership Program von Forrester teilnehmen und am GenAI Hackathon teilnehmen, einer interaktiven Networking-Sitzung, bei der die Stärken und Schwächen von KI-Tools untersucht werden. Senior-Führungskräfte können an einem Programm teilnehmen, das nur auf Einladung stattfindet, dem Executive Leadership Exchange, um die auf der Konferenz vorgestellten Thought Leadership von Forrester zu vertiefen und Best Practices zu diskutieren, die auf die Prioritäten der Führungskräfte abgestimmt sind.

"Die Integration von KI-Tools und menschlichen Fähigkeiten ist die Zukunft des Kundenerlebnisses. Mit der neuen KI-Gesetzgebung am Horizont bewegen sich die führenden Unternehmen in Europa jedoch in unbekannten Gewässern", so Martin Gill, VP und Forschungsdirektor bei Forrester. "Der CX Summit EMEA wird CX-, Marketing- und Digital-Führungskräften dabei helfen, die Auswirkungen dieser neuen Vorschriften auf ihr Geschäft zu verstehen und herauszufinden, wie sie KI erfolgreich in ihre CX-Strategien integrieren können, um die sich ändernden Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen jetzt und in Zukunft."

