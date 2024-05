Hopewind (SHANGHAI STOCK EXCHANGE-Code: 603063) wurde für seinen netzbildenden 385-kW-Stringwechselrichter für den Smarter E Award 2024 offiziell nominiert. Die Jury wählte Hopewind für die Top-10-Shortlist aus und machte es damit zum einzigen chinesischen Hersteller von Solarwechselrichtern, der es ins Finale geschafft hat, was die starken F&E-Kapazitäten des Unternehmens verdeutlicht.

Photo: Hopewind has been officially nominated for the 2024 Smarter E award (Photo: Business Wire)

"Unsere Nominierung für den The Smarter E Intersolar Award 2024 unterstreicht die Innovationsfreudigkeit, die uns von Natur aus im Blut liegt", sagte Wang Yao, stellvertretender Geschäftsführer von Hopewind.

Ebenfalls im Mai wurde Hopewind vom Q2/2004 Global PV Market Outlook von Bloomberg New Energy Finance (BNEF) in die Liste der Tier-1-Hersteller von Photovoltaik-Wechselrichtern aufgenommen. "Die Platzierung auf der renommierten Tier-1-Liste von BNEF würdigt unsere finanziellen und geschäftlichen Stärken", fügte Wang Yao hinzu, "und sie bestätigt unsere Strategie, tiefer in den Photovoltaik-Bereich vorzudringen und an weiteren Innovationen und Durchbrüchen zu arbeiten, um die Entwicklung sauberer und erneuerbarer Energien weltweit anzuführen."

Im Rahmen seiner Innovationsstrategie ist Hopewind im April offiziell dem International Solar Energy Research Center Konstanz (ISC) beigetreten, einem der weltweit führenden Forschungsinstitute für Solarenergie. Hopewind wurde 2007 gegründet und 2017 als führender Innovator in der Branche der sauberen Stromerzeugung an der Shanghaier Börse (Börsenkürzel: 603063) notiert. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Produktion erneuerbarer und elektrischer Lösungen spezialisiert, unter anderem auf Windkraftkonverter, Photovoltaik-Wechselrichter, Batteriespeichersysteme (BESS), SVG und Industrieantriebe mit Lieferungen von über 150 GW weltweit und GW-Produktionskapazitäten.

Hopewind nahm am Wingrid-Projekt teil, das von Horizon Europe 2020 unterstützt und durch das niederländische DNV-Labor gefördert wurde. Im Jahr 2023 wurde dem Windkraftkonverter von Hopewind das weltweit erste Netzbildungszertifikat von DNV verliehen, während der 385-kW-Wechselrichter seit Februar 2024 von Solarbe Global zum leistungsstärksten Solar-Stringwechselrichter gewählt wird.

Wie in der Kubuqi-Wüste in der Inneren Mongolei, der siebtgrößten Wüste Chinas, vollzieht sich derzeit ein eindrucksvoller Wandel. Unter über 10 Kilometern Photovoltaik-Paneelen gedeihen Kräuter und Weideland, während Hühner und Ziegen umherstreifen und auf Futtersuche gehen und so neues Leben in die trockene Landschaft bringen.

Die von diesen Paneelen eingefangene Sonnenenergie wird durch 5.604 installierte 350-kW-Wechselrichter von Hopewind in sauberen Strom umgewandelt und in das Stromnetz eingespeist.

"Dieses Projekt veranschaulicht unsere Unternehmensvision: Wir wollen ein Anbieter von Systemen zur Stromumwandlung und -steuerung auf Weltniveau werden und so eine nachhaltigere Zukunft für unsere Welt schaffen", betonte Wang.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

