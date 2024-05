AHF Virtuelle Pressekonferenz: Mittwoch, 29. Mai um 9:00 Uhr, London (GMT+1)

Die AIDS Healthcare Foundation (AHF) wird am MITTWOCH, den 29. Mai um 9:00 Uhr Londoner Zeit GMT+1 (4:00 Uhr US EDT) eine Zoom-Pressekonferenz veranstalten, um die ins Stocken geratenen Verhandlungen über das Pandemie-Abkommen zu kommentieren, die diese Woche auf der Weltgesundheitsversammlung (WHA) stattfinden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240528158470/de/

Using the international distress signal "SOS" (which conventionally stands for Save Our Souls) and imagery depicting a skull with crossbones which represents a deadly road hazard ahead, this global advocacy initiative urgently underscores the critically flawed state of the World Health Organization's (WHO) Pandemic Agreement as negotiations near conclusion at the end of May. (Graphic: Business Wire)