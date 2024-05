© Foto: Bernd Weißbrod/dpa



Die Bewertungen am europäischen Aktienmarkt sind niedrig. Das könnte Käufer anlocken. Ist sogar die Marke mit dem Stern ein Übernahmekandidat? Warburg Research sagt ja!Adnoc und der Kunststoffspezialist Covestro, Novartis und die Biotech-Hoffnung Morphosys, Südzucker und Cropenergies: In den vergangenen zwölf Monaten gab es einige hochkarätige Übernahmen am deutschen und europäischen Aktienmarkt. Die Analysten von Warburg Research haben jetzt eine Liste zusammengstellt, auf der sie weitere potenzielle Übernahmekandidaten ins Visier nehmen. Nach Berechnungen der Warburg-Analsten notieren DAX, MDAX und SDAX allesamt unter dem durchschnittlichen EV/ EBITDA Bewertungsmultiplikatoren der …