Die Peruanische Ministerin für Außenhandel, Elizabeth Galdo, gab an, dass die Agrarexporte des Landes in dem ersten Quartal 2024 insgesamt 2.481 Millionen USD betragen haben, ein Anstieg von 10,8 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023, so berichtet SimFruit.cl. Bildquelle: Pixabay Laut AgroPerú stachen in diesem Zeitraum die Lieferungen von Blaubeeren (deren Exporte sich...

Den vollständigen Artikel lesen ...