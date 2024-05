EQS-Ad-hoc: Nakiki SE / Schlagwort(e): Vertrag/Vereinbarung

Nakiki SE: Neue Prozessfinanzierungsverträge: 3 Mio EUR, Optionsvolumen 1,5 Mio EUR



29.05.2024 / 06:46 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die Nakiki SE, zukünftig Legal Finance Holding SE, gibt 3 neue Prozessfinanzierungsverträge bekannt:



Immobilienkaufvertrag:

Aus einem geplatzten Immobilienkaufvertrag im EU-Ausland über ca. 10 Mio EUR ist dem Verkäufer ein Schaden von ca. 2,3 Mio EUR entstanden. Legal Finance hat mit dem Verkäufer einen Prozessfinanzierungsvertrag zur Geltendmachung des Schadens abgeschlossen.



Sportwagen-Crash:

Bei einem schweren Autounfall ist auf Seiten eines Versicherungsnehmers ein Schaden entstanden, bei welchem die Versicherung in Höhe von ca. 700.000 EUR die Regulierung verweigert. Legal Finance hat mit dem Versicherungsnehmer einen Prozessfinanzierungsvertrag zur Geltendmachung des Schadens abgeschlossen.

Darlehensverträge:

Ein Darlehensnehmer verweigert die Rückzahlung von geschäftlichen Darlehen in Höhe von ca. 550.000 EUR. Legal Finance hat mit dem Darlehensgeber einen Prozessfinanzierungsvertrag zur Geltendmachung der ausstehenden Zahlungen abgeschlossen.

Der gesamte Streitwert der neuen Prozessfinanzierungsverträge beträgt ca. 3,5 Mio EUR (ohne Kosten und Zinsen). Das Optionsvolumen beträgt ca. 1,5 Mio EUR. Weitere Fälle sind in Prüfung.



NAKIKI SE, künftig Legal Finance Holding SE

Johnsallee 30

20148 Hamburg

Telefon: +49 40 285 304 23-0



Internet: https://nakikifinance.com/

E-Mail: info@nakikifinance.com Handelsregister: AG München HRB 228000

WKN: WNDL30

ISIN: DE000WNDL300



Ende der Insiderinformation



29.05.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com