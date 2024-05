NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Renault von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 51 auf 70 Euro angehoben. Analyst George Galliers begründete seine Kaufempfehlung mit der Erwartung, dass der Autokonzern in den kommenden 12 bis 24 Monaten von der Einführung vieler Fahrzeugmodelle profitieren wird. Die für 2024 geplanten zehn Produkteinführungen dürften auf Bruttobasis für die Jahre 2024 und 2025 zusätzliche Beiträge von 21,5 beziehungsweise 30,5 Prozent zum operativen Ergebnis (Ebit) der Autosparte beitragen, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2024 / 05:00 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000131906

