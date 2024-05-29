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ARK INNOVATION UCITS ETF 5-Tage-Chart
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PR Newswire
29.05.2024 | 08:06
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ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, May 29

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

Final Net Asset Value

FUND NAME

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NAV DATE

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

35,616,315.0000

4.0179 USD

IE00BLRPQH01

28 May 2024


RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

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ISIN

NAV DATE

RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

17,316,902.0000

6.9943 USD

IE00BJXRZJ40

28 May 2024

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

(LEI: 635400LYAWYIKLU7RN49)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

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ISIN

NAV DATE

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

3,078,645.0000

3.6386 USD

IE00BLRPRQ96

28 May 2024

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 110 UCITS ETF

(LEI: 635400T4ONQFN1WX1848)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

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ISIN

NAV DATE

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF

17,817,841.0000

4.9121 USD

IE00BLRPRR11

28 May 2024

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

386,771.0000

5.5080 USD

IE000RMSPY39

28 May 2024

RIZE USA EN IM UCITS ETF

(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE USA EN IM UCITS ETF

21,219,081.0000

4.9724 USD

IE000PY7F8J9

28 May 2024

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

(LEI: 635400MMJMD1KCNSX284)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

21,846,900.0000

4.9824 USD

IE000QUCVEN9

28 May 2024

ARK INNOVATION UCITS ETF

(LEI: 635400D8PDNDJGYTEJ07)

Final Net Asset Value

FUND NAME

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ISIN

NAV DATE

ARK INNOVATION UCITS ETF

978,000.0000

4.6004 USD

IE000GA3D489

28 May 2024

ARK ART INT & ROB UCITS ETF

(LEI: 635400I2COZBXFRGYG81)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

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ISIN

NAV DATE

ARK ART INT&ROB UCITS ETF

519,000.0000

4.9738 USD

IE0003A512E4

28 May 2024

ARK GENOMIC REV UCITS ETF

(LEI: 635400VDK3B3D2SSMC07)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

ARK GENOMIC REV UCITS ETF

310,000.0000

4.7746 USD

IE000O5M6XO1

28 May 2024


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