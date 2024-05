Vaduz (ots) -In ihrer Sitzung vom Dienstag, 28. Mai 2024 hat die Regierung die Landesgesundheitskommission für die Mandatsperiode vom 2. Juni 2024 bis zum 1. Juni 2028 neu bestellt. Als neue Vertreterin des Liechtensteinischen Krankenkassenverbands nimmt Sara Risch statt Angela-Livia Amann Einsitz. Neu in die Kommission berufen wurde mit Herlinde Tiefenthaler ein Mitglied der Liechtensteiner Patientenorganisation.Komplettiert wird die Landesgesundheitskommission von fünf bestehenden Mitgliedern. Eva Maria Mödlagl hat als Vertreterin des Amts für Gesundheit den Vorsitz inne. Nikolas Frick vom Apothekerverein des Fürstentums Liechtenstein, Stefan Rüdisser von der Liechtensteinischen Ärztekammer, Kurt Salzgeber von der Liechtensteinischen Alters- und Krankenhilfe sowie Dominique Tabarelli vom Liechtensteinischen Landesspital bringen sich als Mitglieder in die Kommission ein.Die Regierung dankt dem ausscheidenden Mitglied für seine bisherige Mitarbeit und dankt den neuen sowie den wiederbestellten Mitgliedern für die Bereitschaft, in der Landesgesundheitskommission mitzuwirken.Pressekontakt:Ministerium für Gesellschaft und KulturMartin Hasler, GeneralsekretärT +423 236 74 76martin.hasler@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100919888