Schwechat/Berlin (ots) -RISE TI-Gateway hat die Friendly User Test Zulassung erhalten. Der Friendly User Test mit dem RISE Highspeed-Konnektor wird nun um das RISE TI-Gateway ergänzt.Der Technologie-Hersteller RISE (Research Industrial Systems Engineering) erhält nach der bereits erfolgten Friendly User Test (FUT) Zulassung für den Highspeed-Konnektor im Juni 2023, eine weitere Zulassung der gematik für die Durchführung von Friendly User Tests des RISE TI-Gateways. Die TI-Gateway-Anwendung soll den Leistungserbringern aus dem Gesundheitswesen den sicheren Anschluss an die Telematikinfrastruktur (TI) ermöglichen und neben dem Anschluss über Konnektoren eine hardwarelose Alternative bieten. Ziel ist es, eine optimierte und stabile Lösung der TI-Gateway-Anwendung auf den Markt zu bringen, in der die Benutzeranforderungen und Erfahrungen berücksichtigt werden.Mit dem TI-Gateway stellt RISE Leistungserbringern eine gut funktionierende und skalierbare Lösung zur Anbindung an die TI bereit - die ohne notwendige Hardware (Konnektor) beim Leistungserbringer vor Ort funktioniert. Im Rahmen des Friendly User Tests sammelt RISE derzeit gemeinsam mit Krankenhäusern, Ärzten und Zahnärzten Erfahrungen in realer Umgebung, um zügig und parallel zur vollständigen Zulassung den breiten Rollout der Anwendung via TI-Gateway zu beschleunigen. Die vollständige Zulassung für den Rollout des RISE TI-Gateways wird in den kommenden Wochen erwartet.Technische Umsetzung durch RISEDas TI-Gateway verbindet Leistungserbringer nahtlos mittels Zugangsmodul mit dem RISE Highspeed-Konnektor und der TI. Dies ermöglicht eine effiziente und kostengünstige Integration, insbesondere für große Einrichtungen wie Krankenhäuser und Pflegeheime, aber auch für Praxen und mobile Nutzergruppen wie Hebammen und Pflege.Das RISE TI-Gateway bietet einen flexiblen Zugang ohne spezifische Hardware zur TI und wird nahtlos durch eine von der gematik zugelassene Verbindung in die Umgebung des Kunden integriert. Der RISE Highspeed-Konnektor hat eine stabile und redundante Verbindung mittels sicherem zentralem Zugangspunkt (SZZP) an die Telematikinfrastruktur. Zudem ist der Betrieb aus unserem Rechenzentrum heraus auf Geo-Redundanz ausgelegt, also den Einsatz von zwei Rechenzentren an voneinander entfernten Standorten in Deutschland, die denselben Datenstand besitzen und jederzeit die Funktion des jeweils anderen übernehmen können. Dies macht Ausfälle unwahrscheinlicher und die Wiederherstellung des Betriebs einfacher und schneller.Effiziente und hoch performante Lösung zur Anbindung an die TI für medizinische EinrichtungenDurch die Nutzung des TI-Gateways wird die Anbindung an die Telematikinfrastruktur (TI) deutlich vereinfacht, wodurch digitale Anwendungen leichter zugänglich werden. Leistungserbringer benötigen keine Hardware wie Einbox-Konnektoren vor Ort. Wartung und Betrieb verschieben sich ins Rechenzentrum und werden vom Anbieter übernommen, wodurch medizinische Einrichtungen erhebliche Kosten- und Installationsaufwände einsparen. Das TI-Gateway kann durch eine deutlich höhere Performance mehrere Einbox-Konnektoren ersetzen und ist nach den Anforderungen des Kunden skalierbar. Durch den redundanten Service im Rechenzentrum wird zudem die Ausfallsicherheit erhöht.Dr. Christian Schanes, Mitglied der Geschäftsführung von RISE: "Wir freuen uns auf eine neue Generation der Anbindung an die TI, die unseren Kunden mehr Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit durch unseren Betrieb und Service bietet - insbesondere für Krankenhäuser und neue Nutzergruppen wie Hebammen und Pflege ein immenser Vorteil. Durch unsere Erfahrungen, die wir bereits mit TI as a Service sammeln konnten, können wir unseren Kunden nun eine nutzererprobte Lösung bieten."Konzept des Friendly User TestZiel des Friendly User Tests ist es, gebrauchstaugliche Lösungen zu den von der gematik konzipierten Architekturlösungen für die Telematikinfrastruktur (TI) zu erarbeiten. Die gesammelten Rückmeldungen und Beobachtungen aus dem Friendly User Test werden analysiert, um Problembereiche zu identifizieren und Verbesserungen vorzuschlagen. Dadurch soll die Benutzererfahrung verbessert und Benutzerfehler minimiert werden, wodurch sichergestellt werden soll, dass das Endprodukt den Anforderungen der Benutzer entspricht. Dazu arbeiten beim Friendly User Test Kunden, Hersteller und bei notwendigen Änderungen in der Spezifikation die gematik im Hintergrund Hand in Hand.Mehr Informationen: https://ti-gateway.de/Über RISE (Research Industrial Systems Engineering):Im deutschen Gesundheitswesen hat RISE seit 2006 führend im Aufbau der Telematikinfrastruktur (TI) mitgewirkt und zahlreiche Komponenten und Services zur Zulassung gebracht. So verantwortet RISE derzeit den laufenden Ausbau des RISE Konnektors, den Aufbau von 25 Millionen hochsicheren Patientenakten für mehr als 80 Kassen, einen Service für die sichere E-Mail-Kommunikation der Ärzte (KIM), den zentralen Identity Provider (IDP) der TI zur Zugriffsregelung auf Fachdienste wie das elektronische Rezept (E-Rezept), mehrere föderierte IDPs, sowie weitere Spezial-Komponenten in der TI. RISE beliefert Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäuser mit Infrastruktur-Software und sorgt durchgängig für Wartung und Weiterentwicklung. Neben den ePA-Lieferungen an die gesetzlichen Krankenversicherungen stattet RISE eine wachsende Zahl an PKV Kunden mit der ePA Technologie und föderierten IDPs aus.RISE ermöglicht es Partnern solider Innovator und digitaler Transformator zu sein und gleichzeitig gutes altes Verfahrens- und Bestandswissen gewachsener Unternehmen und Institutionen seriös zu integrieren.RISE beliefert Geschäftspartner als Technologiehersteller oder Integrator und überlässt die Breitenkommunikation in der Regel seinen Kunden und Partnern.