Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der Eurozone sind heute die deutschen Verbraucherpreise von Interesse, ebenso wie die monetären Entwicklungen, so die Analysten der Helaba.Daher lohne es sich, den Blick auch auf die Inflationserwartungen zu lenken. Diese, gemessen an den 5J/5JForward-Inflationsraten, seien im Nachgang zur Pandemie und in der Folge des expansiven geld- und fiskalpolitischen Kurses deutlich gestiegen. Allerdings gelte es zu beachten, dass der Anstieg von einem Niveau aus erfolgt sei, das in der Phase ab 2014 bis in die Pandemie hinein sehr niedrig gewesen sei. Im historischen Vergleich seien die aktuellen Werte von rund 2,3% nicht als überhöht zu bezeichnen und zudem hätten die Inflationserwartungen jüngst von Spitzen bei ca. 2,4% nachgegeben, was nicht nur der EZB Raum eröffne, sondern auch den Rentenmärkten. ...

