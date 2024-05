Nedbank Retail and Business Banking werden auf dem CX Summit EMEA ausgezeichnet

Forrester (Nasdaq: FORR) hat heute bekannt gegeben, dass Nedbank Retail and Business Banking der Gewinner des Europe, Middle East, and Africa (EMEA) 2024 Customer-Obsessed Enterprise Award ist. Dieser Preis zeichnet Unternehmen aus, die Kunden in den Mittelpunkt ihrer Geschäftsstrategie stellen, um Wachstum zu erzielen. Nedbank Retail and Business Banking wird auf dem CX Summit EMEA geehrt, der in London abgehalten wird und digital vom 24. bis 26. Juni 2024.

Die Bank wurde zum Gewinner ernannt, weil sie ein stabiles Programm für die Fokussierung auf Kunden entwickelt, finanziert und durchgeführt hat. Es fördert die Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens, konzentriert sich auf das, was für die Kunden wirklich wichtig ist und bringt CX-Verbesserungen systematisch in die Geschäftsstrategie ein.

"Wir gratulieren Nedbank Retail and Business Banking zum Gewinn des Forrester's Customer-Obsessed Enterprise Award in EMEA," sagte Martin Gill, Vice President und Research Director bei Forrester und Gastgeber des CX Summit EMEA. "Nedbank Retail and Business Banking ist ein gutes Beispiel dafür, wie eine Unternehmenskultur, die den Kunden in den Mittelpunkt von Strategie, Führungsstil und Operationen stellt, Wachstum und Gewinn erzielt, Kunden an sich bindet und die Motivation der Mitarbeiter aufrecht erhält."

Die Gewinner des Forrester Customer Obsession Award werden ihre Erfolgsgeschichten auf dem CX Summit EMEA teilen, einem führenden Event für CX, B2C Marketing und digitale Führungskräfte, um Best Practices zu studieren und praktische Ratschläge zu erhalten.

