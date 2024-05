WIEN, Österreich, May 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- SeedBlink, die Equity- und Investmentgesellschaft, gibt den Start seiner All-in-One-Equity-Management- und Investmentplattform bekannt. Die Lösung ermöglicht europäischen Technologie-Startups und -Stakeholdern den nahtlosen Zugang zu, die Verwaltung von und den Handel mit Aktien - durch eine einzigartige Kombination aus technischer Infrastruktur, Finanzdienstleistungen und Netzwerkabdeckung.



Mit nachweislicher Erfolgsbilanz seit der Gründung im Jahr 2020 hat SeedBlink seine Position als wichtiger Akteur im Bereich Technologieinvestitionen und Equity-Management in Europa gefestigt und bringt kontinuierlich innovative Lösungen auf den Markt, die es Startups ermöglichen, ihr Wachstum in jeder Entwicklungsphase zu beschleunigen.

Carmen Sebe, CEO von SeedBlink, äußerte sich begeistert über die Erfolge des Unternehmens: "Heute sind wir ein Lösungsökosystem, das Technologie-Startups und -Scaleups dabei unterstützt, exponentiell zu wachsen, indem wir Finanzierungsdienstleistungen, die Bindung von Schlüsselmitarbeitern, effektive Kommunikation mit Investoren und frühzeitige Liquiditätsoptionen integrieren. Unser Schwerpunkt liegt weiterhin auf der Vereinfachung komplexer Equity-Managementprozesse und der Bereitstellung strategischer Investitionsmöglichkeiten".

Mit seinem daten- und KI-gestützten Ansatz bietet SeedBlink eine einheitliche All-in-One-Equity-Management- und Investmentplattform mit vier Schlüsselkomponenten:

SeedBlink Equity: Ein umfassendes Modul, das unter anderem Cap-Table-Management, lokal relevante Mitarbeiteraktienoptionspläne, Simulationen, Stakeholder-Governance und Portfoliomanagement umfasst und Unternehmen dabei hilft, ihr Eigenkapital effizient und transparent zu verwalten und fundierte, strategische Eigenkapitalentscheidungen zu treffen.

SeedBlink Ventures: Beschleunigt die Mittelbeschaffung für hochkarätige Tech-Startups durch professionelle Beratung, Tools, Anlageinstrumente und Kontakte zu den richtigen VCs und Investorennetzwerken.

SeedBlink Syndicates: Ermöglicht es Angel Investors und Gründern, Kapital innerhalb ihrer eigenen Netzwerke zu bündeln und einzusetzen und so gemeinsame Investitionsmöglichkeiten zu fördern.

SeedBlink Secondaries: Erleichtert den Handel mit Aktien, bietet frühzeitige Liquidität für unverfallbare Aktien und unterstützt Portfoliodiversifizierungsstrategien.

Die All-in-One-Equity- und Investmentplattform SeedBlink digitalisiert, automatisiert und zentralisiert Abläufe und rationalisiert die Investitions- und Equity-Managementprozesse.

Radu Negulescu, CEO und Gründer von Sessions, der Smart-Collaboration-Plattform, kommentiert: "Bei Sessions stehen Effizienz, Produktivität und Innovation im Vordergrund. Bei unserem Finanzierungs- und Equity-Management ist das genauso. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit SeedBlink, die uns Zugang zu verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten verschafft und es uns ermöglicht, Investoren, unseren Top-Talenten und unserer User Community Eigenkapital zur Verfügung zu stellen. Wir heben Kapitalbeteiligung und Mittelbeschaffung auf die nächste Stufe. Die All-in-One-Plattform von SeedBlink ist ein großes Plus, und ich gratuliere ihnen zur Markteinführung."

Diese Markteinführung markiert auch einen bedeutenden Meilenstein - ein Jahr nach der Einführung von SeedBlinks Equity-Managementlösung, Nimity, folgt jetzt SeedBlink Equity - der den Erfolg von vier Jahren Community- und VC-gestützter Investitionen unterstreicht, alles wichtige Schritte in Richtung einer All-in-One-Plattform mit Synergievorteilen. Mit einer robusten Roadmap an fortschrittlichen Funktionen und Dienstleistungen rund um das Equity-Management und verschiedene Anlageinstrumente ist SeedBlink in der Lage, die Anforderungen von Technologieunternehmen während ihrer gesamten Wachstumsphase zu erfüllen.

Seit dem Start hat SeedBlink mehr als 1 Mrd. EUR an Vermögenswerten gehalten, 374 Mio. EUR an Startup-Investitionen für mehr als 350 Unternehmen aus 15 Ländern mobilisiert und mehr als 4.000 Unternehmen ein erfolgreiches Equity-Management ermöglicht.

Weitere Informationen über SeedBlinks neu eingeführte All-in-One-Equity- und Investmentplattform finden Sie in der detaillierten Produktankündigung im SeedBlink-Blog .

Über SeedBlink

SeedBlink ist die All-in-One-Equity- und Investmentplattform, die Infrastruktur, Finanzdienstleistungen und Netzwerkabdeckung für europäische Technologieunternehmen und ihre Stakeholder bereitstellt, um diesen in jeder Wachstumsphase den Zugang zu, die Verwaltung von und den Handel mit Aktien zu ermöglichen.

Mit einem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen rationalisiert SeedBlink Investitionsprozesse und bietet solide Unterstützung während des gesamten Equity Lifecycle - von den ersten Finanzierungsrunden bis hin zu ausgereiften Investitionsmöglichkeiten und Sekundärmärkten.

Mit starkem Fokus auf Technologie und Innovation fördert SeedBlink eine lebendige Community von Unternehmern und Investoren und sorgt dafür, dass das Equity-Management zu einem Wachstumsmotor wird.

