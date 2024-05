Berlin (ots) -Sehr geehrte Damen und Herren,wir laden Sie herzlich zum ersten Tag der Personaldienstleister des Gesamtverbandes der Personaldienstleister e. V. (GVP) am 11. Juni in Berlin ein (15-18.15 Uhr, Spindler & Klatt). Auf dem wichtigsten bundesweiten Branchentreff für Personaldienstleister erwarten Sie u.a. eine Keynote von Bundesfinanzminister Christian Lindner MdB sowie der Impulsvortrag von Prof. Dr. Jens Südekum, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, über Risiken, Chancen und Handlungsbedarfe für die deutsche Wirtschaft in der Zeitenwende. Daniel Terzenbach, Vorstand der Bundesagentur für Arbeit, wird seine Einschätzung darüber abgeben, wie die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Akteuren und der Wirtschaft bei der Arbeitsmarktintegration Geflüchteter gelingen kann. Ein weiterer Programmhöhepunkt ist das Expertenpanel mit Nicole Bauer MdB (FDP), Tilman Kuban MdB (CDU/CSU), Melis Sekmen MdB (Bündnis 90 /Die Grünen) sowie Hannes Walter MdB (SPD) darüber, welche Wachstumsimpulse ihre Parteien vorschlagen, um die deutsche Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen.Für Ihre Akkreditierung und/oder Presseanfragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an presse@personaldienstleister.de. Da die Personenzahl vor Ort begrenzt ist, bitten wir Sie um rechtzeitige Anmeldung bis Montag, den 10. Juni 2024. Das ausführliche Programm sowie weitere Informationen finden Sie unter https://personaldienstleister.de/tag-der-personaldienstleister/.Wir freuen uns darauf, Sie am 11. Juni in Berlin zu begrüßen.Pressekontakt:Doris BergmannLeiterin Fachbereich KommunikationGesamtverband derPersonaldienstleister e.V. (GVP)Universitätsstr. 2-3a10117 BerlinTelefon: +49 30 206098 - 5211E-Mail: presse@personaldienstleister.deInternet: www.personaldienstleister.deOriginal-Content von: Gesamtverband der Personaldienstleister e.V. (GVP), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104864/5789558