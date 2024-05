Berlin (ots) -Am 3. Juni 2024 wird sich der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages in einer öffentlichen Sitzung mit der Petition 162857 (https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2024/_01/_27/Petition_162857.nc.html) vom 27.01.2024 zur Beibehaltung der gesetzlichen Erstattungsregelung für homöopathische Arzneimittel und anthroposophische Arzneimittel sowie homöopathische Leistungen in der GKV befassen. Mit rund 200.000 Unterschriften war dies eine der erfolgreichsten Bundestagspetitionen überhaupt - auf den Weg gebracht vom Patient:innenbündnis weil's hilft!.Anlass war die Ankündigung von Gesundheitsminister Lauterbach, Homöopathie und Anthroposophische Medizin aus dem Katalog von Satzungsleistungen der GKV streichen zu wollen. Die darauffolgende Welle von Protesten hatte zunächst dazu geführt, das Vorhaben im Kabinettsentwurf außen vor zu lassen. Minister Lauterbach hat allerdings bereits angekündigt, die Streichung im nun folgenden parlamentarischen Prozess über einen Änderungsantrag wieder einzubringen."Leider finden die Präferenzen und Bedürfnisse der Patient:innen bei Herrn Lauterbach nach wie vor kein Gehör", kommentiert Dr. Stefan Schmidt-Troschke, Petent und Initiator von weil's hilft! die Ankündigung des Ministers. "Wir sind deshalb froh, in der Anhörung die Gelegenheit zu bekommen, das Anliegen so vieler Patient:innen direkt an die Politiker:innen zu adressieren. Wir werden deutlich machen, dass derartige Maßnahmen über die Köpfe der Menschen hinweg weder zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung noch zum Vertrauen in die Politik beitragen", so Schmidt-Troschke.Die öffentliche Sitzung des Petitionsausschusses findet statt am3.6.2024 von 12:15 bis 13:45 und kann live über www.bundestag.de sowie über das Parlamentsfernsehen verfolgt werden.Gerne steht der Petent, Dr. Stefan Schmidt-Troschke, Ihnen im Vorfeld bzw. im Anschluss der Anhörung für Fragen zur Verfügung.Mehr zu weil's hilft!weil's hilft! ist ein Bürger- und Patientenbündnis mit über 220.000 Unterstützer:innen. Wir fordern eine Wende im Gesundheitssystem - hin zu den Bedürfnissen und Präferenzen von Patient:innen, hin zu einer ganzheitlichen Sicht auf den Menschen und zu einem Fokus auf Gesundheit statt auf Krankheit.Wir wollen zeigen, welchen Beitrag die Integrative Medizin, für die Patient:innen sowie die drängenden Herausforderungen unseres Gesundheitswesens leistet. Eine moderne, menschliche Medizin der Zukunft braucht das gleichberechtigte Miteinander von Naturmedizin und Schulmedizin - im Alltag von Ärzt:innen und Patient:innen, in der Erstattung durch die Krankenkassen sowie in Forschung und Lehre.www.weils-hilft.dewww.es-geht-ums-ganze.deFacebook (https://www.facebook.com/VereinGesundheitAktiv) | Twitter (https://twitter.com/gesundheitaktiv) | Youtube (https://www.youtube.com/@gesundheitaktive.v.-burger3825)Pressekontakt:weil's hilft!-KampagnenbüroDr. Sandra Markusmarkus@weils-hilft.de0173 70 19 19 8Original-Content von: GESUNDHEIT AKTIV e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158608/5789551