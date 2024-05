Der Nvidia-Exzess kommt gleichzeitig mit einem Warnschuss für die Aktienmärkte: immer mehr US-Aktien geben Verkaufssignale (fallen also unter ihre 200-Tage-Linie) - alleine im Nasdaq 100 gestern 7% aller im Index enthaltenen Aktien. Nvidia wiederum hat seit Vorlage der Zahlen in der letzten Woche bis heute fast 500 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung hinzugewonnen - das ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...