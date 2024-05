Hamburg (ots) -Das Jahr 2024 steht ganz im Zeichen von Europa: Die Europawahlen stehen vor der Tür, in Deutschland findet die Fußball-Europameisterschaft statt - und die internationale Premium-Autovermietung Europcar feiert ihren 75. Geburtstag. Aus diesem Anlass startet der europäische Marktführer mit Headquarter in Frankreich die Markenkampagne "Best of Europe" (Agentur McCann, Paris). Sie spielt bewusst mit positiven Klischees über verschiedene Länder, in denen Europcar erfolgreich vertreten ist.Die Europcar Mobility Group wurde 1949 in Paris gegründet und ist heute Europas Nr. 1 der Autovermietung. Im Mittelpunkt stehen stets ein erstklassiger Kundenservice, eine moderne und nachhaltige Fahrzeugflotte sowie flexible und digitale Mobilitätslösungen - im Einklang mit dem Unternehmensziel: "We help to change the way you move!"."Das Beste aus Europa - in einer Autovermietung""Dieses Jahr ist ein Meilenstein für die Europcar Mobility Group und unsere Premiummarke Europcar. Wir begleiten unsere Kunden international bereits seit einem Dreivierteljahrhundert", sagt Tobias Zisik, Geschäftsführer der Europcar Mobility Group in Deutschland. "Heute sind wir in über 130 Ländern aktiv. Über 8.800 Kolleginnen und Kollegen mit den unterschiedlichsten Nationalitäten halten unsere mehr als sechs Millionen Kunden mobil. Gemeinsam bringen wir ihnen das Beste aus ganz Europa, wo immer sie sich auf der Welt befinden. Diese Vielfalt ist unsere Stärke. Und das möchten wir feiern. Mit unserer starken Markenkampagne zeigen wir, dass wir uns tief mit Europa und unseren Kunden aus der ganzen Welt verbunden fühlen."Der neue Kampagnen-Clip "Best of Europe" zeigt spielerisch die besten Eigenschaften Europas in einem Mietwagen: Schweizer Pünktlichkeit, italienische Herzlichkeit, französisches Flair, Brit Pop, spanische Nächte, dänische Nachhaltigkeit und deutsche Verlässlichkeit. Diese Qualitäten sind weltweit anerkannt und bewundert. Dabei kommt der Humor nicht zu kurz, wenn im Clip "deutscher Humor" angeteasert, dann aber durch "Verlässlichkeit" ersetzt wird.Europcar möchte auch zukünftig den immer höheren Ansprüchen seiner Kunden gerecht werden und setzt dafür weiterhin auf erstklassige und nachhaltige Mobilitätslösungen. "Unsere neue Kampagne ermöglicht eine Neupositionierung von Europcar auf der Landkarte der großen Akteure der globalen Mobilität. Und die wird in Zukunft umwelt- und klimaschonender denn je aussehen," ergänzt Tobias Zisik. "Wir bleiben für Hersteller sowie für Privat- und Firmenkunden ein verlässlicher Partner. Es gibt keine Alternative zur Elektromobilität. Das geteilte Elektro-Auto ist die Zukunft. Und Shared Mobility machen wir europaweit bereits seit 75 Jahren. In Deutschland sind wir sogar noch älter."Die Kampagne ist in Deutschland und Frankreich im Mai mit TV-Spots sowie einer Reihe von digitalen Assets gestartet. Den offiziellen You-Tube Link finden Sie hier. (https://www.youtube.com/watch?v=wOTHZ21kccw)Über die Europcar Mobility GroupDie Europcar Mobility Group ist ein globaler Mobilitätsanbieter mit 75 Jahren Erfahrung im Bereich der Mobilitätsdienstleistungen und einer führenden Position in Europa. "We help to change the way you move" - ist das Mantra der Europcar Mobility Group. Das Ziel der Gruppe sind einfache, nahtlose und innovative Lösungen, die Mobilität angenehm und zunehmend umweltfreundlich machen. Um dies zu erreichen, bietet der Konzern Privatpersonen und Unternehmen eine breite Palette von Miet-Optionen für Fahrzeuge aller Art an, sei es für ein paar Stunden, ein paar Tage, eine Woche, einen Monat oder länger und im Abo. Dabei stützt sich das Unternehmen auf eine Flotte von mehr als 250.000 Fahrzeugen, die mit den modernsten Motoren ausgestattet sind, einschließlich eines zunehmenden Anteils an Elektrofahrzeugen. Die Marken der Europcar Mobility Group sprechen unterschiedliche Bedürfnisse und Erwartungen an: Europcar® - ein weltweit führender Anbieter für die Vermietung von Pkw, Transportern und Lkw, Goldcar® - ein Vorreiter der kostengünstigen Autovermietungsdienste in Europa, Ubeeqo® - einer der europäischen Marktführer für Carsharing und Fox-Rent-A-Car®, einer der Hauptakteure auf dem Autovermietungsmarkt in den USA, der sich durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnet. Die Zufriedenheit der Kunden steht für die mehr als 8.000 Mitarbeitenden stets im Vordergrund. Die Europcar Mobility Group verfügt über ein besonders starkes Netzwerk in über 130 Ländern (darunter 16 hundertprozentige Tochtergesellschaften, die durch Franchisenehmer und Allianz-Partner ergänzt werden). In Deutschland ist Europcar an über 300 Stationen präsent.Mehr Informationen unter: www.europcar-mobility-group.comPressekontakt:Europcar Mobility Group GermanyMiriam GretherCorporate CommunicationsTelefon: +49 160 98272201E-Mail: presse@europcar.comAgentur Faktor 3 AGTeam Europcar Mobility GroupKattunbleiche 3522041 HamburgTel.: +49 40 679446-0E-Mail: europcar@faktor3.deOriginal-Content von: Europcar Mobility Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43591/5789620