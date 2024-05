FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Analystenstudie mit hohem Kursziel hat am Mittwoch das Interesse der Anleger an Auto1 deutlich erhöht. Der Kurs des Online-Autohändlers zog um sieben Prozent an und erreichte mit 7,06 Euro den höchsten Stand seit gut zwei Wochen. Damit rückte das bisherige Hoch seit September 2023 näher, das Mitte Mai mit 7,75 Euro markiert worden war. Nach einem schwachen Jahresauftakt setzten sich die Aktien nun auf Jahressicht mit acht Prozent ins Plus ab.

Zwei Analysten erhöhten ihre Kursziele am Mittwoch auf ein Niveau über dem aktuellen Kurs. Im Falle von Goldman Sachs liegt das neue Ziel mit 7,20 Euro nur knapp darüber, doch die britische Bank HSBC sieht noch relativ viel Luft nach oben für die Papiere. Mit einem 8-Euro-Ziel liegt der Experte Christopher Johnen auch nach dem Mittwochs-Kurssprung noch 14 Prozent über dem derzeitigen Kurs, der sich seit dem März-Tief schon mehr als verdoppelt hat. Er verspricht damit eine noch mögliche Fortsetzung der jüngsten Erholungsrally, die Mitte Mai zunächst an ihre Grenzen gekommen war./tih/jha/