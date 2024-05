Wolfsburg - Volkswagen verzichtet bei seinem für 2027 geplanten Elektro-Kleinstwagen auf eine Partnerschaft mit anderen Herstellern. Das Fahrzeug für rund 20'000 Euro soll im Alleingang entwickelt werden. Die Weltpremiere sei für 2027 geplant, gab Europas grösster Autobauer am Dienstag nach einer Vorstandsitzung in Wolfsburg bekannt. Eine angedachte Kooperation mit Renault kam nicht zustande. Hergestellt werden soll das Fahrzeug in Europa. «Damit ...

