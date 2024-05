Australiens führendes Abfallmanagement-Unternehmen implementiert AMCS für seine Fulfillment- und Transportlösung, um das Kundenerlebnis zu verbessern und die betriebliche Effizienz zu steigern

AMCS, ein weltweit führender Anbieter von Nachhaltigkeitssoftware für Grundstoffindustrien, freut sich bekannt zu geben, dass Cleanaway AMCS für seine Unternehmenslösung für Fulfillment und Transport gewählt hat. Diese strategische Partnerschaft wird dazu beitragen, das mehrstufige Projekt "CustomerConnect" von Cleanaway voranzutreiben, bei dem Daten und KI genutzt werden, um effizientere Abläufe zu ermöglichen und das Kundenerlebnis zu verbessern.

Cleanaway ist Australiens führender Anbieter für Abfallmanagement und Ressourcenrückgewinnung. Mit über 300 Standorten im ganzen Land, allen Abfallströmen und einem Jahresumsatz von über 3,5 Milliarden AUD hat sich Cleanaway für AMCS entschieden, um seine Abwicklungsprozesse zu modernisieren und das Unternehmen in die Lage zu versetzen, sein Ziel, gemeinsam eine nachhaltige Zukunft zu ermöglichen, weiter voranzutreiben. Die Lösung wird als zentraler Fulfillment-Hub von Cleanaway dienen. Sie umfasst die kommerzielle LKW-Flotte des Unternehmens und ersetzt eine komplexe Reihe von 15 separaten Altsystemen, die zuvor von Cleanaway genutzt wurden.

"Wir waren auf der Suche nach einer robusten, skalierbaren Lösung, die unseren Anforderungen entspricht, und AMCS hat uns überzeugt", so Matt French, Program Director bei Cleanaway. "Die AMCS-Plattform und die unterstützenden Produkte bieten eine zukunftssichere Lösung, die sich mit unseren wachsenden Anforderungen weiterentwickelt, das Kundenerlebnis und die Mitarbeiterzufriedenheit verbessert und gleichzeitig dazu beiträgt, die betriebliche Effizienz in allen unseren Geschäftsbereichen zu steigern."

Der Fulfillment Hub von Cleanaway wird aus der folgenden Produktpalette der AMCS Group bestehen: AMCS Platform, Smart Dispatch, Route Planner, Fleet Planner, Guided Navigation, Site Safety Module und Fleet Maintenance. Die einheitliche, moderne Lösung wird mit mehreren unterstützenden APIs angereichert und bietet ein intuitives Benutzererlebnis, Echtzeitdaten mit überlegenen Visualisierungsfunktionen und Intelligenz sowie Skalierbarkeit auf Unternehmensebene.

"Wir freuen uns, Cleanaway mit einer modernen, cloudbasierten Fulfillment-Plattform zu unterstützen", sagte Jimmy Martin, Mitbegründer und CEO der AMCS Group. "Cleanaway spiegelt unser Engagement für eine nachhaltigere Zukunft wider. Ich bin beeindruckt von der Vision von Cleanaway und den hochqualifizierten Mitarbeitern und Ressourcen, die sie für dieses Projekt bereitgestellt haben. Zusammen mit unserem globalen Fachwissen in der Abfall- und Recyclingbranche werden wir sicherstellen, dass unsere speziell entwickelte Lösung die digitale Transformation von Cleanaway unterstützt und hilft, die ehrgeizigen Geschäfts- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen."

Die Partnerschaft soll Cleanaway erhebliche Vorteile bringen. Dazu gehören ein verbessertes Kundenerlebnis, eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit durch einen effizienten Informationsaustausch und ein effizientes Berichtswesen, Möglichkeiten zur Umsatzsteigerung sowie eine verbesserte Betriebs- und Ressourceneffizienz.

Über Cleanaway

Cleanaway Waste Management Ltd ist Australiens führendes Unternehmen für Abfallmanagement und Ressourcenrückgewinnung und verfügt über ein landesweites Netzwerk einzigartiger Sammel-, Verarbeitungs-, Behandlungs- und Deponieanlagen. Cleanaway operiert von mehr als 300 Standorten aus und beschäftigt mehr als 7.700 Mitarbeiter.

Unsere Philosophie ist, dass jeder Abfall eine Ressource ist, und wir sind bestrebt, die Rückgewinnung, das Recycling und die Wiederverwendung in unsere Arbeit und die unserer Kunden zu integrieren. Unser Ziel ist es, gemeinsam eine nachhaltige Zukunft zu ermöglichen. Erfahren Sie mehr unter www.cleanaway.com.au

Über AMCS

Bei AMCS konzentrieren wir uns auf Performance Sustainability wir helfen ressourcenintensiven Industrien, ihre Nachhaltigkeit und Rentabilität zu steigern. Unsere Softwarelösungen basieren auf jahrzehntelanger Erfahrung und werden von Menschen entwickelt, die Ihr Geschäft verstehen. Sie bieten praktische Lösungen für die Rohstoff-, Abfall-, Recycling-, Transport-, Fertigungs- und Versorgungsbranche.

Mit Hauptsitz in Irland und Niederlassungen in Europa, den USA und Australien ist AMCS ein globaler Marktführer mit mehr als 1.300 engagierten Mitarbeitern. Die kombinierte Expertise unseres Teams ermöglicht es AMCS, innovative Lösungen und umfassende Einblicke zu liefern, die unseren Kunden helfen, ihr Wachstum voranzutreiben und dauerhaften Erfolg zu erzielen. Als zuverlässiger globaler Partner arbeiten wir mit über 5.000 Kunden in mehr als 80 Ländern zusammen und liefern digitale Lösungen, die eine sinnvolle und messbare Wirkung haben, indem sie die Kundenzufriedenheit erhöhen, die Nachhaltigkeit verbessern und die Gewinnspannen steigern.

Wir bei AMCS sind bereit, gemeinsam mit Ihnen zu innovieren. Wir setzen unsere Experten, Prozesse und Technologien ein, um Ihr Unternehmen voranzubringen und Sie auf den Erfolg in einer nachhaltigeren, kohlenstofffreien Zukunft vorzubereiten. Erfahren Sie mehr unter www.amcsgroup.com

