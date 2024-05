FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES INTERMEDIATE CAPITAL GROUP TARGET TO 2900(2450)P - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES VICTORIAN PLUMBING TARGET TO 105 (95) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS MOBICO GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 66 (100) PENCE - BERENBERG RAISES ON THE BEACH GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 180 PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES VICTORIAN PLUMBING PRICE TARGET TO 110 (100) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 1046 (1037) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS ITHACA ENERGY PRICE TARGET TO 150 (160) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES BYTES TECHNOLOGY PRICE TARGET TO 675 (625) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES MITCHELLS & BUTLERS PRICE TARGET TO 345 (320) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1150 (1200) PENCE - 'OW' - MORGAN STANLEY RAISES DELIVEROO PRICE TARGET TO 170 (150) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS RS GROUP PRICE TARGET TO 900 (925) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS RS GROUP PRICE TARGET TO 900 (925) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES FRESNILLO TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 700 (490) PENCE - UBS CUTS NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1115 (1240) PENCE - 'BUY'



