FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN

AGPS BONDCO 17/25 XS1652965085

AGPS BONDCO 20/25 XS2010029663

AGPS BONDCO 20/26 XS2248826294

AGPS BONDCO 21/26 XS2283224231

AGPS BONDCO 21/29 XS2283225477

AGPS BONDCO 21/27 MTN XS2336188029

AB/FROM ONWARDS 29.05.2024 10:03 CET

KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken