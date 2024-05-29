FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AGPS BONDCO 17/25 XS1652965085
AGPS BONDCO 20/25 XS2010029663
AGPS BONDCO 20/26 XS2248826294
AGPS BONDCO 21/26 XS2283224231
AGPS BONDCO 21/29 XS2283225477
AGPS BONDCO 21/27 MTN XS2336188029
AB/FROM ONWARDS 29.05.2024 10:03 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AGPS BONDCO 17/25 XS1652965085
AGPS BONDCO 20/25 XS2010029663
AGPS BONDCO 20/26 XS2248826294
AGPS BONDCO 21/26 XS2283224231
AGPS BONDCO 21/29 XS2283225477
AGPS BONDCO 21/27 MTN XS2336188029
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