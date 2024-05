Munsbach (www.anleihencheck.de) - Die Erwartung von Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager bei ETHENEA, an die Sitzung des Rats der Europäischen Zentralbank (EZB) am kommenden Mittwoch ist eindeutig: "Der Leitzins wird um 25 Basispunkte gesenkt werden."Bereits auf der vergangenen Pressekonferenz habe die EZB-Präsidentin, Christine Lagarde, deutlich gemacht, dass die Zentralbanker eine Zinssenkung im Juni vorbereiteten. "Der Markt hat diese erste Zinssenkung bereits vollständig eingepreist und wird daher niemanden überraschen", so Schmidt weiter. ...

